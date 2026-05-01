世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人が、5月2日(土)に行われる。
本記事では、井上尚弥vs中谷潤人のPPV配信を最安値で視聴する方法を紹介する。
井上尚弥vs中谷潤人の中継予定
井上尚弥と中谷潤人は、「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」のメインカード、世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチで対戦。大会では全7試合が予定されており、第1試合が2026年5月2日(土)15:00から開始予定だ。会場は格闘技の聖地、東京ドームとなっている。
大会は、PPV形式でネット『Lemino』が全試合をライブ配信。『Lemino』のPPVは各種プレイガイド経由でも購入可能で、『イープラス』、『ローソンチケット』、『チケットぴあ』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』で販売されている。ただし、『DAZN』経由の購入・視聴は『DAZN』有料会員専用ページ・プレイヤー上で実施。『Lemino』以外のその他のプレイガイドで購入した場合はライブ視聴コードが発行され、『Lemino』上で入力して視聴する形式となる。
|大会
|開催日
|開始時刻
|見逃し配信
|PPV購入
|PPV視聴
|NTTドコモpresents Lemino BOXING
ダブル世界タイトルマッチ
井上尚弥vs中谷潤人
|2026/5/2(土)
|15:00
|2026/5/3(日)00:00～
5/31(日)23:59
|・Lemino
・イープラス
・ローソンチケット
・チケットぴあ
・WOWOW百貨店
|Lemino
|・DAZN
|DAZN
※対戦カードや試合時間は今後変更になる場合があります。
井上尚弥vs中谷潤人のPPVは高い？最安値は？
井上尚弥vs中谷潤人のPPVチケットは『Lemino』および各プレイガイド共通料金で販売。事前販売価格が6,050円(税込)、当日販売価格が7,150円(税込)となる。
よりお得な事前販売は2026年5月1日(金)23:59まで実施されている。なお、見逃し配信を含む当日販売は2026年5月10日(日)23:59までの予定だ。
そして、PPVチケットの最安値は『Lemino』ブラウザ公式サイトでの購入・視聴となる。『Lemino』以外のプレイガイドでは各種手数料等が発生。『Leminoアプリ』経由でもアプリ手数料込みで7,590円(税込)での販売となり、『Lemino』ブラウザ経由での購入と価格が異なる点には注意が必要だ。
その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に契約中の方であれば、PPVチケット購入などの追加料金は発生せず、回線に紐づくdアカウントでログインするだけで全試合の視聴が可能となる。
|購入場所
|事前販売
[2026/5/1(金)23:59まで]
|当日販売
[2026/5/10(日)23:59まで]
|別途費用
|Lemino
[最安値で販売！]
|6,050円
|7,150円
|なし
|イープラス
|6,050円
|7,150円
|システム手数料等
|チケットぴあ
|6,050円
|7,150円
|システム手数料等
|ローソンチケット
|6,050円
|7,150円
|システム手数料等
|WOWOW百貨店
|6,050円
|7,150円
|有料会員費等
|DAZN
|6,050円
|7,150円
|有料会員費等
|Leminoアプリ
|7,590円
|アプリ手数料込の表記で販売
※価格はすべて税込。
※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」利用者は追加料金なし。誤購入の場合も払い戻し不可。
※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。
※事前販売期間はプレイガイドによって異なる可能性があります。
Leminoプレミアム会員なら1000円分のポイントプレゼントも！
『Lemino』では、「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」のPPVチケットを購入した方にdポイント1,000pt(期間・用途限定)をプレゼントするキャンペーンも実施。2026年3月18日(水)12:00～2026年5月10日(日)23:59のキャンペーン期間中に『Leminoプレミアム(31日間無料トライアルあり)』の会員だった場合、対象のPPVチケットを購入した時点でキャンペーン対象となる。
ただし、新規・既存問わず2026年6月10日0:00以前に『Leminoプレミアム』会員を解約した方は対象外。各プレイガイドで購入しdアカウントを使用せずに視聴した方や、DAZNで購入・視聴した方も対象外となる点には注意が必要だ。
dポイント 1,000ptプレゼントキャンペーン
- 期間：2026年3月18日(水)12:00～2026年5月10日(日)23:59
- プレゼント内容：dポイント 1,000pt (期間・用途限定)
- 適用条件：
・キャンペーン期間中に「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」のPPVを購入した方
・Leminoプレミアム会員であること(新規・既存問わず、2026年6月10日0:00以前にLeminoプレミアム会員を解約した方は対象外)
・エントリーは不要
・各プレイガイドで購入しdアカウントを使用せずに視聴した方、DAZNで購入した方は対象外となります
※その他の条件や規約はLemino公式サイトよりご確認ください。
井上尚弥vs中谷潤人のLemino視聴方法
Lemino
井上尚弥vs中谷潤人を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。前述したとおり、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり
- 「THE DAY 井上尚弥vs中谷潤人」Lemino特設ページへアクセス
- 「PPVチケットの購入」をタップ
- Leminoでの購入を選択
- dアカウントでログインし、PPVの支払方法を選択
- 購入完了！すぐにLeminoで視聴可能に！
井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報
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※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。