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20260430 naoya inoue junto nakatani(C)Getty images
【5/2開催】井上尚弥vs中谷潤人はLeminoで生配信！今すぐ視聴開始
Tsutomu Maeda

井上尚弥vs中谷潤人のPPVは高い？最安値で試合を見る方法は？｜ボクシング世界戦

ボクシング世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ、井上尚弥対中谷潤人のPPVチケットの値段は高い？最安値で試合を視聴する方法を詳しく紹介。

世紀の一戦をLeminoで生配信！
inoue vs nakatani newver 20260502

Lemino

【5月2日】井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでPPV配信！

井上拓真vs井岡一翔のタイトル戦、武居由樹再起戦も実施！

PPVの事前購入割引あり

世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人が、5月2日(土)に行われる。

井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでライブ配信！プレミアム会員はPPV購入でdポイントプレゼント今すぐ視聴開始

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人のPPV配信を最安値で視聴する方法を紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人の中継予定

井上尚弥と中谷潤人は、「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」のメインカード、世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチで対戦。大会では全7試合が予定されており、第1試合が2026年5月2日(土)15:00から開始予定だ。会場は格闘技の聖地、東京ドームとなっている。

大会は、PPV形式でネット『Lemino』が全試合をライブ配信。『Lemino』のPPVは各種プレイガイド経由でも購入可能で、『イープラス』、『ローソンチケット』、『チケットぴあ』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』で販売されている。ただし、『DAZN』経由の購入・視聴は『DAZN』有料会員専用ページ・プレイヤー上で実施。『Lemino』以外のその他のプレイガイドで購入した場合はライブ視聴コードが発行され、『Lemino』上で入力して視聴する形式となる。

大会開催日開始時刻見逃し配信PPV購入PPV視聴
NTTドコモpresents Lemino BOXING
ダブル世界タイトルマッチ
井上尚弥vs中谷潤人		2026/5/2(土)15:002026/5/3(日)00:00～
5/31(日)23:59		Lemino
・イープラス
・ローソンチケット
・チケットぴあ
・WOWOW百貨店		Lemino
・DAZNDAZN

※対戦カードや試合時間は今後変更になる場合があります。

井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでライブ配信！プレミアム会員はPPV購入でdポイントプレゼント今すぐ視聴開始

井上尚弥vs中谷潤人のPPVは高い？最安値は？

井上尚弥vs中谷潤人のPPVチケットは『Lemino』および各プレイガイド共通料金で販売。事前販売価格が6,050円(税込)、当日販売価格が7,150円(税込)となる。

よりお得な事前販売は2026年5月1日(金)23:59まで実施されている。なお、見逃し配信を含む当日販売は2026年5月10日(日)23:59までの予定だ。

そして、PPVチケットの最安値は『Lemino』ブラウザ公式サイトでの購入・視聴となる。『Lemino』以外のプレイガイドでは各種手数料等が発生。『Leminoアプリ』経由でもアプリ手数料込みで7,590円(税込)での販売となり、『Lemino』ブラウザ経由での購入と価格が異なる点には注意が必要だ。

その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に契約中の方であれば、PPVチケット購入などの追加料金は発生せず、回線に紐づくdアカウントでログインするだけで全試合の視聴が可能となる。

購入場所事前販売
[2026/5/1(金)23:59まで]		当日販売
[2026/5/10(日)23:59まで]		別途費用
Lemino
[最安値で販売！]		6,050円7,150円なし
イープラス6,050円7,150円システム手数料等
チケットぴあ6,050円7,150円システム手数料等
ローソンチケット6,050円7,150円システム手数料等
WOWOW百貨店6,050円7,150円有料会員費等
DAZN6,050円7,150円有料会員費等
Leminoアプリ7,590円アプリ手数料込の表記で販売

※価格はすべて税込。
※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」利用者は追加料金なし。誤購入の場合も払い戻し不可。
※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。
※事前販売期間はプレイガイドによって異なる可能性があります。

井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでライブ配信！プレミアム会員はPPV購入でdポイントプレゼント今すぐ視聴開始

Leminoプレミアム会員なら1000円分のポイントプレゼントも！

Lemino』では、「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」のPPVチケットを購入した方にdポイント1,000pt(期間・用途限定)をプレゼントするキャンペーンも実施。2026年3月18日(水)12:00～2026年5月10日(日)23:59のキャンペーン期間中に『Leminoプレミアム(31日間無料トライアルあり)』の会員だった場合、対象のPPVチケットを購入した時点でキャンペーン対象となる。

ただし、新規・既存問わず2026年6月10日0:00以前に『Leminoプレミアム』会員を解約した方は対象外。各プレイガイドで購入しdアカウントを使用せずに視聴した方や、DAZNで購入・視聴した方も対象外となる点には注意が必要だ。

dポイント 1,000ptプレゼントキャンペーン

  • 期間：2026年3月18日(水)12:00～2026年5月10日(日)23:59
  • プレゼント内容：dポイント 1,000pt (期間・用途限定)
  • 適用条件：
    ・キャンペーン期間中に「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」のPPVを購入した方
    ・Leminoプレミアム会員であること(新規・既存問わず、2026年6月10日0:00以前にLeminoプレミアム会員を解約した方は対象外)
    ・エントリーは不要
    ・各プレイガイドで購入しdアカウントを使用せずに視聴した方、DAZNで購入した方は対象外となります

※その他の条件や規約はLemino公式サイトよりご確認ください。

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井上尚弥vs中谷潤人のLemino視聴方法

naoya inoue junto nakatani lemino boxing 20260502Lemino

井上尚弥vs中谷潤人を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。前述したとおり、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

  1. 「THE DAY 井上尚弥vs中谷潤人」Lemino特設ページへアクセス
  2. 「PPVチケットの購入」をタップ
  3. Leminoでの購入を選択
  4. dアカウントでログインし、PPVの支払方法を選択
  5. 購入完了！すぐにLeminoで視聴可能に！

井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでライブ配信！プレミアム会員はPPV購入でdポイントプレゼント今すぐ視聴開始

井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。