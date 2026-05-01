世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人が、5月2日(土)に行われる。

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人のPPV配信を最安値で視聴する方法を紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人の中継予定

井上尚弥と中谷潤人は、「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」のメインカード、世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチで対戦。大会では全7試合が予定されており、第1試合が2026年5月2日(土)15:00から開始予定だ。会場は格闘技の聖地、東京ドームとなっている。

大会は、PPV形式でネット『Lemino』が全試合をライブ配信。『Lemino』のPPVは各種プレイガイド経由でも購入可能で、『イープラス』、『ローソンチケット』、『チケットぴあ』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』で販売されている。ただし、『DAZN』経由の購入・視聴は『DAZN』有料会員専用ページ・プレイヤー上で実施。『Lemino』以外のその他のプレイガイドで購入した場合はライブ視聴コードが発行され、『Lemino』上で入力して視聴する形式となる。

大会 開催日 開始時刻 見逃し配信 PPV購入 PPV視聴 NTTドコモpresents Lemino BOXING

ダブル世界タイトルマッチ

井上尚弥vs中谷潤人 2026/5/2(土) 15:00 2026/5/3(日)00:00～

5/31(日)23:59 ・Lemino

・イープラス

・ローソンチケット

・チケットぴあ

・WOWOW百貨店 Lemino ・DAZN DAZN

※対戦カードや試合時間は今後変更になる場合があります。

井上尚弥vs中谷潤人のPPVは高い？最安値は？

井上尚弥vs中谷潤人のPPVチケットは『Lemino』および各プレイガイド共通料金で販売。事前販売価格が6,050円(税込)、当日販売価格が7,150円(税込)となる。

よりお得な事前販売は2026年5月1日(金)23:59まで実施されている。なお、見逃し配信を含む当日販売は2026年5月10日(日)23:59までの予定だ。

そして、PPVチケットの最安値は『Lemino』ブラウザ公式サイトでの購入・視聴となる。『Lemino』以外のプレイガイドでは各種手数料等が発生。『Leminoアプリ』経由でもアプリ手数料込みで7,590円(税込)での販売となり、『Lemino』ブラウザ経由での購入と価格が異なる点には注意が必要だ。

その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に契約中の方であれば、PPVチケット購入などの追加料金は発生せず、回線に紐づくdアカウントでログインするだけで全試合の視聴が可能となる。

購入場所 事前販売

[2026/5/1(金)23:59まで] 当日販売

[2026/5/10(日)23:59まで] 別途費用 Lemino

[最安値で販売！] 6,050円 7,150円 なし イープラス 6,050円 7,150円 システム手数料等 チケットぴあ 6,050円 7,150円 システム手数料等 ローソンチケット 6,050円 7,150円 システム手数料等 WOWOW百貨店 6,050円 7,150円 有料会員費等 DAZN 6,050円 7,150円 有料会員費等 Leminoアプリ 7,590円 アプリ手数料込の表記で販売

※価格はすべて税込。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」利用者は追加料金なし。誤購入の場合も払い戻し不可。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※事前販売期間はプレイガイドによって異なる可能性があります。

Leminoプレミアム会員なら1000円分のポイントプレゼントも！

『Lemino』では、「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」のPPVチケットを購入した方にdポイント1,000pt(期間・用途限定)をプレゼントするキャンペーンも実施。2026年3月18日(水)12:00～2026年5月10日(日)23:59のキャンペーン期間中に『Leminoプレミアム(31日間無料トライアルあり)』の会員だった場合、対象のPPVチケットを購入した時点でキャンペーン対象となる。

ただし、新規・既存問わず2026年6月10日0:00以前に『Leminoプレミアム』会員を解約した方は対象外。各プレイガイドで購入しdアカウントを使用せずに視聴した方や、DAZNで購入・視聴した方も対象外となる点には注意が必要だ。

dポイント 1,000ptプレゼントキャンペーン

期間：2026年3月18日(水)12:00～2026年5月10日(日)23:59

プレゼント内容：dポイント 1,000pt (期間・用途限定)

適用条件：

・キャンペーン期間中に「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」のPPVを購入した方

・Leminoプレミアム会員であること(新規・既存問わず、2026年6月10日0:00以前にLeminoプレミアム会員を解約した方は対象外)

・エントリーは不要

・各プレイガイドで購入しdアカウントを使用せずに視聴した方、DAZNで購入した方は対象外となります

※その他の条件や規約はLemino公式サイトよりご確認ください。

井上尚弥vs中谷潤人のLemino視聴方法

Lemino

井上尚弥vs中谷潤人を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。前述したとおり、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。