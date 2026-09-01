【9月2日】Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチの対戦カード・試合順一覧





Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチが、9月2日(水)に横浜BUNTAIで開催される。

本記事では、Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチの対戦カード・試合順一覧を紹介する。

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ｜概要・対戦カード

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチは、9月2日(水)に横浜BUNTAIで開催。開演は16時を予定している。

同イベントでは世界タイトルマッチを2試合実施。WBA世界ライトフライ級王座決定戦の吉良大弥vsカルロス・カニサレス、WBA世界ミニマム級王座決定戦の石井武志vsウィルフレド・メンデスが行われる。

対戦カードは以下の通り。

試合順 階級・タイトル 対戦カード 第6試合・メイン WBA世界ライトフライ級王座決定戦 吉良大弥（志成）vs.カルロス・カニサレス（ベネズエラ） 第5試合・セミ WBA世界ミニマム級王座決定戦12回戦 石井武志（大橋）vs.ウィルフレド・メンデス（プエルトリコ） 中止 OPBF東洋太平洋フェザー級王座決定戦10回戦 中嶋一輝（大橋）vs.大湾硫斗（志成） 第4試合 61.0Kg契約8回戦 藤木勇我（大橋）vs.ジュフェル・サリナ（フィリピン） 第3試合 日本ミニマム級タイトルマッチ10回戦 森且貴（大橋）vs.杉浦義（協栄） 第2試合 フェザー級8回戦 大橋蓮（大橋）vs.北本慶伍（三迫） 第1試合 スーパーフェザー級8回戦 嶋田淳也（志成）vs.サタポーン・サアット（タイ）





Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ｜放送・配信

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチは、9月2日(水)16時から開催。ネット動画配信サービスの『Leminoプレミアム』で、ライブ配信される。イベント終了後にはアーカイブ配信も予定されている。

日時 配信 配信時間 9月2日(水)16:00開演 Leminoプレミアム ライブ配信：9/2(水)16:00-

アーカイブ配信：9/2(水)23:30-9/16(水)23:59

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ｜視聴方法

Lemino

前述の通り、Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチはLeminoで配信。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

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