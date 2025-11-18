LE SSERAFIM東京ドーム公演のテレビ放送・ネット配信予定

5人組ガールグループ・LE SSERAFIMの初の東京ドーム公演『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』が、11月18日と19日に行われる。
本記事では『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』の放送・配信予定などを紹介する。
LE SSERAFIM東京ドーム公演｜概要
『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』は、5人組ガールグループ・LE SSERAFIMのワールドツアー日本公演『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN』のアンコール公演。
2025年11月18日（火）、19日（水）の2日間にわたって東京ドームにて開催される。
LE SSERAFIM東京ドーム公演｜テレビ放送・ネット配信
『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』が、東京ドームで11月18日と19日に開催。19日の公演が、ABEMAで国内独占・無料生中継される。
LE SSERAFIM東京ドーム公演｜配信情報
- 生中継日時：2025年11月19日17:00〜
見逃し配信：2025年11月22日0:00〜12月5日23:59
- 配信サイト：ABEMA
ABEMA視聴方法
LE SSERAFIM東京ドーム公演は、『ABEMA』でライブ配信される。無料配信の対象となっているが、ABEMAプレミアムではスポーツや映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるので登録がおすすめだ。
ABEMAプレミアム登録手順
- ABEMAプレミアム登録ページへアクセス
- 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択
- 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！
※「ABEMAプレミアム」プランは月額580円(税込)～。
※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。
※2025年11月時点の情報です。最新の情報はABEMA公式サイトをご確認ください。