ル・マン24時間レースを無料で見る方法は？

ル・マン24時間レース2026が日本時間6月10日(水)から14日(日)に開催される。

本記事では、ル・マン24時間レースのテレビ放送、ネット配信予定を紹介する。

ル・マン24時間レース｜大会概要

世界三大レースのひとつ、ル・マン24時間レース。フランス西部サルト・サーキットを舞台に、時代を超えて語り継がれる名勝負の数々が生まれてきた。2026年大会はFIA世界耐久選手権(WEC)第4戦として開催され、トヨタ、フェラーリ、ポルシェ、キャデラックといった強豪がハイパーカークラスに集結。BMWやランボルギーニ、そしてアストンマーティンも加わり、史上最多級の混戦が予想される。

1周13.6kmのサーキットを24時間走り続ける究極の耐久戦。マシンの信頼性、ドライバーの集中力、そしてチーム戦略が勝敗を分ける。

大会期間は6月10日(水)から14日(日)までの5日間。フリー走行や予選、そして注目の「ハイパーポール」を経て、週末の本戦へと突入する。決勝は日本時間6月13日(土)23:00スタート、6月14日(日)23:00フィニッシュのスケジュールで実施。例年通り土曜夜にスタートし、日曜夜にゴールを迎える形式だ。

ル・マン24時間レース｜テレビ放送/ネット配信予定

ル・マン24時間レースは、今シーズンのFIA世界耐久選手権(WEC)第4戦。世界三大レースのひとつで、フランス西部サルト・サーキットで行われる。

2026年は6月10日(水)から14日(日)にかけて開催。決勝は13日(土)の夜にスタートし、翌14日(日)の同時刻にゴールを迎える。

テレビ放送、ネット配信予定は以下の通りだ。

※時間は変更となる可能性があります。最新情報はJ SPORTS公式サイトなどでご確認ください。

ル・マン24時間レース｜無料視聴方法

前述の通り、ル・マン24時間レースは衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・ライブ配信する。

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴できる。

Amazon プライム会員への登録が必要だが、通常のチャンネル視聴料金が2,840円(月額)のところ、現在5日間無料体験キャンペーンを実施している。

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