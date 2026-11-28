「LDH LIVE-EXPO 2026 -PERFECT YEAR BEST-」が、11月29日に行われる。

本記事では「LDH LIVE-EXPO 2026 -PERFECT YEAR BEST-」の最新日本ツアーのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

「LDH LIVE-EXPO 2026 -PERFECT YEAR BEST-」｜概要

2001年にデビューし、日本の音楽シーンの在り方を大きく変えたダンス＆ボーカルグループ、EXILE。アンダーグラウンドだったストリートダンスやヒップホップをメジャーな存在にし、ダンス＆ボーカルグループというジャンルをメインカルチャーに定着させ、新しい音楽の時代を切り開いていった。そんなEXILEが自ら設立したエンターテインメントグループがLDHである。



EXILE TRIBEである三代目 J SOUL BROTHERS、GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICSほか多くのグループやタレントが所属しているLDHが6年に1度、総力を挙げて開催するお祭り「LDH PERFECT YEAR」。そのクライマックスイベントである「LDH LIVE-EXPO 2026 -PERFECT YEAR BEST-」となっている。

その模様が「Leminoプレミアム」で生中継される。

配信概要

放送・配信：Leminoプレミアム

タイトル：生中継！LDH LIVE-EXPO 2026 -PERFECT YEAR BEST-

日時：11月29日（日）17:00より生中継

放送・配信 配信時間 Leminoプレミアム ライブ配信：11/29(日)17:00-

Leminoプレミアム｜視聴方法

Lemino

前述の通り、「LDH LIVE-EXPO 2026 -PERFECT YEAR BEST-」はLeminoプレミアムでライブ配信。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

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※配信情報は2026年11月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。