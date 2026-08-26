【最新版】バスケ男子日本代表の世界ランキングは何位？FIBA最新順位まとめ

FIBA男子バスケットボールの世界ランキングでは、各国代表の国際大会や予選での成績をもとに順位が決定される。FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選を戦う日本代表「AKATSUKI JAPAN」にとっても、現在の世界順位は各国との力関係を知るうえで注目したい指標の一つだ。

本記事では、バスケ男子世界ランキングを紹介する。

バスケ男子世界ランキングの決め方は？

FIBA男子世界ランキングは、各国代表が公式戦で獲得したポイントをもとに順位が決まる。2025年11月24日からランキングシステムが大きく改定され、従来の「平均値」を使う方式から、試合ごとにポイントを積み上げていく累積方式へ変更された。

新システムでは、FIBAワールドカップやオリンピック、各大陸選手権、その予選など過去8年間の公式戦が対象となる。親善試合や一部の地域大会はランキングポイントの対象外となる。

また、試合に敗れた場合でも一定のポイントが加算され、勝利すれば対戦相手の強さや開催地、得点差などに応じてより多くのポイントを獲得できる仕組みとなっている。

敗戦時に獲得するポイント

敗れたチームにも「ゲーム・レイティング・ポイント」が与えられ、以下の式をもとに算出される。

G = B × R × S

B(ベース係数)：一律10

R(地域係数)：地域ごとの歴史的な競技力を反映

S(大会ステージ係数)：大会やラウンドの重要度を反映

2025年～2029年サイクルの地域係数は、ヨーロッパが1.00、アメリカが0.93、アフリカが0.69、アジア・オセアニアが0.68となっている。異なる地域同士の対戦では1.00が適用される。

勝利した場合のポイント

勝利チームは、敗戦チームに与えられる基礎ポイントをベースに、複数の係数を掛け合わせてポイントが決まる。

GW = G × W × O × A × M

係数 内容 W 勝利係数。一律1.25 O 対戦相手のランキングポイントを反映する係数 A アウェーで勝利した場合に加算される係数 M 得点差に応じたボーナス係数

対戦相手が強いほど「O」の数値が高くなり、格上相手への勝利ほど獲得ポイントも増える。

アウェーで勝利した場合は「A＝1.1」、ホームまたは中立地では「A＝1.0」となる。

得点差による「M」は、30点差以上の勝利で1.20、15点差以上で1.05、それ未満では1.00が適用される。

過去の成績はどう扱われる？

FIBA男子世界ランキングでは、過去8年間の対象試合がランキングに反映される。

ただし、古い試合の影響を徐々に小さくするため、ワールドカップやオリンピック、各大陸選手権など主要大会の直前に、全チームの保有ポイントを一律で33％減少させる仕組みが導入されている。

全チームが同じ割合でポイントを減らされるため、この減衰処理そのものによってランキング順位が入れ替わることはない。

旧ランキングシステムとの違いは？

2025年11月以前は、各試合で獲得したレーティングポイントに大会の重要度や試合からの経過時間などを加味し、その平均値によってランキングを算出していた。

一方、新システムはポイントを積み上げる累積方式となったため、公式戦に出場して勝利を重ねるほど総ポイントが増えていく。

比較項目 旧システム 新システム 基本方式 ポイントの平均値 ポイントの累積 導入時期 2017年～2025年11月 2025年11月24日～ 敗戦時 試合結果によって平均値に影響 一定ポイントを獲得 勝利時 獲得ポイント次第で平均値が下がる場合あり 勝利すればポイントが加算 過去試合の扱い 時間経過に応じて段階的に重みを減少 主要大会前に全チームのポイントを33％減衰 主な評価要素 大会グレード・時間経過など 相手の強さ・地域・大会ステージ・アウェー・得点差

つまり現在のFIBA男子世界ランキングは、「どの大会で、どれほど強い相手と戦い、どのような内容で勝利したか」をポイントとして積み上げていく仕組みとなっている。

バスケ男子世界ランキング最新版│日本代表の順位は？

FIBAが2026年7月13日に発表した男子世界ランキングでは、日本代表「AKATSUKI JAPAN」は世界22位につけている。獲得ポイントは526.2ポイントで、アジア・オセアニア地域ではオーストラリアに次ぐ2位となっている。

世界ランキング1位はアメリカで920.7ポイント。2位にはドイツ、3位にはセルビアが続き、フランス、カナダがトップ5に入っている。

アジア・オセアニア勢では、オーストラリアが世界7位で地域1位。日本は世界22位・地域2位で、ニュージーランド、イラン、中国、レバノンなどを上回っている。

2026年7月13日時点のFIBA男子世界ランキングは以下の通り。

世界順位 国・地域 地域順位 PTS 前回比 1 アメリカ 1 920.7 0 2 ドイツ 1 843.6 0 3 セルビア 2 836.6 0 4 フランス 3 836.0 0 5 カナダ 2 831.4 0 6 スペイン 4 798.1 +1 7 オーストラリア 1 796.8 -1 8 アルゼンチン 3 783.1 0 9 ブラジル 4 776.6 +1 10 リトアニア 5 773.7 -1 11 トルコ 6 770.6 0 12 ラトビア 7 759.4 +1 13 ギリシャ 8 756.2 -1 14 スロベニア 9 728.0 0 15 イタリア 10 721.4 0 16 プエルトリコ 5 676.5 0 17 フィンランド 11 676.0 0 18 モンテネグロ 12 647.2 0 19 ポーランド 13 622.7 0 20 ジョージア 14 580.8 0 21 ドミニカ共和国 6 571.5 0 22 日本 2 526.2 0 23 チェコ 15 521.9 0 24 南スーダン 1 497.5 +1 25 ニュージーランド 3 492.0 -1 26 イラン 4 455.7 +2 27 ベネズエラ 7 455.0 +2 28 メキシコ 8 448.5 +2 29 イスラエル 16 447.9 -2 30 中国 5 446.4 -4 31 レバノン 6 442.6 +2 32 アンゴラ 2 441.7 0 33 ボスニア・ヘルツェゴビナ 17 437.6 -2 34 クロアチア 18 428.7 0 35 ベルギー 19 406.7 0 36 エストニア 20 386.3 +1 37 コートジボワール 3 384.2 +1 38 ウクライナ 21 376.9 +1 39 フィリピン 7 376.0 -3 40 スウェーデン 22 375.9 0 41 ヨルダン 8 370.7 0 42 ウルグアイ 9 346.2 0 43 エジプト 4 345.3 0 44 アイスランド 23 342.7 +1 45 ポルトガル 24 342.3 +1 46 イギリス 25 339.2 -2 47 ハンガリー 26 333.5 0 48 セネガル 5 323.2 0 49 バハマ 10 312.1 0 50 カーボベルデ 6 305.2 0 51 チュニジア 7 303.1 +1 52 オランダ 27 298.7 -1 53 ナイジェリア 8 298.0 0 54 コロンビア 11 293.7 +1 55 ブルガリア 28 269.2 -1 56 パナマ 12 268.0 +1 57 韓国 9 264.1 -1 58 カメルーン 9 260.6 +1 59 デンマーク 29 255.4 -1 60 チリ 13 248.4 +1 61 スイス 30 247.0 -1 62 ルーマニア 31 243.4 +1 63 マリ 10 231.5 +1 64 北マケドニア 32 230.9 -2 65 サウジアラビア 10 228.4 +1 66 オーストリア 33 226.5 -1 67 キューバ 14 210.9 +2 68 チャイニーズ・タイペイ 11 210.0 0 69 キプロス 34 207.3 +1 70 スロバキア 35 205.1 -3 71 ギニア 11 193.3 0 72 コンゴ民主共和国 12 187.3 +1 73 ニカラグア 15 185.6 -1 74 シリア 12 183.8 0 75 インド 13 170.8 +1 76 カタール 14 169.3 +2 77 グアム 15 160.2 0 78 ジャマイカ 16 157.7 +1 79 ウガンダ 13 154.8 +4 80 バーレーン 16 151.3 -5 81 イラク 17 149.5 +3 82 ルワンダ 14 148.1 +4 83 アイルランド 36 144.8 -1 84 ノルウェー 37 144.4 -3 85 コスタリカ 17 140.2 +3 86 カザフスタン 18 137.7 -6 87 ルクセンブルク 38 135.6 -2 88 コソボ 39 133.8 -1 89 リビア 15 133.2 +3 90 マダガスカル 16 126.8 +4 91 バージン諸島 18 124.8 -2 92 アルメニア 40 119.5 -1 93 パラグアイ 19 116.6 -3 94 インドネシア 19 112.3 -1 95 アルバニア 41 108.5 +2 96 アンドラ 42 106.9 +2 97 タイ 20 105.1 -2 98 中央アフリカ共和国 17 104.1 -2 99 アゼルバイジャン 43 103.0 0 100 マルタ 44 102.8 +1

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