女子バスケットボール最新FIBA世界ランキングTOP50まとめ 日本代表の順位・上位国・各国ランキングは？

女子バスケットボールの代表チームや各国の実力を比較する指標として注目されるのが、FIBA(国際バスケットボール連盟)が発表する女子世界ランキングだ。

本記事では、女子バスケットボールFIBA世界ランキング一覧、ポイントの計算方法や順位が変動する仕組みについて紹介する。

女子バスケットボールFIBA世界ランキングの決め方は？

女子バスケットボールのFIBA世界ランキングは、2026年3月から新たな算出方式へ移行した。従来は試合ごとに獲得したポイントの平均値を競う「平均化モデル」が採用されていたが、現在は公式戦を戦うごとにポイントを積み上げていく「累積方式」が採用されている。

ランキングの対象となるのは、オリンピックやFIBA女子ワールドカップ、各大陸選手権、それらの予選・予備予選など、FIBAが主催・公認する公式戦だ。国際親善試合はポイント計算の対象外となり、ランキングには反映されない。

基本的には、敗戦チームにも大会や地域に応じた基礎ポイントが与えられ、勝利チームにはさらにボーナスポイントが加算される。敗戦チームの基礎ポイントは「ベース係数」「地域係数」「大会ステージ係数」をもとに算出。勝利チームはこれに加えて、勝利係数、対戦相手の強さ、アウェー戦かどうか、得点差といった要素が反映される仕組みだ。

そのため、単純に勝利数が多ければランキングが上がるわけではなく、強豪国を倒した場合やアウェーで勝利した場合、大会の重要なラウンドで結果を残した場合ほど多くのポイントを獲得しやすい。

また、保有ポイントが増え続けることを防ぐため、毎年4月初めには全チームのポイントが一律25%減少する。全チームに同じ割合が適用されるため、この処理だけで順位が入れ替わることはない。ランキングは年に最大2回を目安に更新され、直近の国際大会での成績が反映されていく。

項目 内容 ランキング方式 累積方式 対象試合 FIBA主催・公認の公式戦 対象外 国際親善試合 主な評価要素 大会ステージ、地域、対戦相手、アウェー戦、得点差など ポイント減衰 毎年4月初めに25%減少 ランキング更新 年に最大2回

女子バスケットボールFIBA世界ランキングTOP50

FIBAが2026年4月1日に発表した女子バスケットボール世界ランキングでは、アメリカが719.1ポイントで世界1位となっている。2位にはフランス、3位にはオーストラリアが続き、中国が4位、ベルギーが5位に入っている。

日本代表は505.1ポイントで世界10位。アジア・オセアニアではオーストラリア、中国に次ぐ3位となっており、世界トップ10を維持している。

女子バスケットボールFIBA世界ランキングTOP50は以下の通り。

順位 国・地域 ゾーン順位 ポイント 1 アメリカ 1 719.1 2 フランス 1 596.6 3 オーストラリア 1 596.4 4 中国 2 585.8 5 ベルギー 2 585.5 6 スペイン 3 574.2 7 カナダ 2 541.5 8 ナイジェリア 1 525.2 9 ブラジル 3 522.9 10 日本 3 505.1 11 ドイツ 4 504.8 12 セルビア 5 471.7 13 プエルトリコ 4 445.5 14 イタリア 6 412.6 15 韓国 4 405.5 16 トルコ 7 338.8 17 チェコ 8 337.3 18 マリ 2 302.4 19 ハンガリー 9 293.5 20 コロンビア 5 286.2 21 ニュージーランド 5 280.6 22 セネガル 3 263.0 23 アルゼンチン 6 261.8 24 イギリス 10 244.8 25 スロベニア 11 242.1 26 モンテネグロ 12 242.0 27 ギリシャ 13 234.0 28 ボスニア・ヘルツェゴビナ 14 215.2 29 スウェーデン 15 214.7 30 フィリピン 6 194.9 31 メキシコ 7 193.5 32 スロバキア 16 185.5 33 リトアニア 17 183.6 34 モザンビーク 4 179.4 35 ラトビア 18 176.5 36 ドミニカ共和国 8 171.8 37 カメルーン 5 168.2 38 クロアチア 19 167.5 39 チャイニーズタイペイ 7 166.2 40 ポルトガル 20 165.6 41 ウクライナ 21 154.0 42 南スーダン 6 151.0 43 ポーランド 22 148.8 44 レバノン 8 143.5 45 エジプト 7 139.0 46 スイス 23 137.8 47 イラン 9 136.9 48 イスラエル 24 133.7 49 ベネズエラ 9 130.3 50 キューバ 10 127.1

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