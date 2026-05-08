2025-26シーズンのラ・リーガでは、34試合消化時点でバルセロナとレアル・マドリーのみが優勝の可能性を残している。

本記事では、各チームの優勝条件を紹介する。

【第34節終了時点】ラ・リーガ25-26の順位は？

ラ・リーガ全38節中34試合終了時点で、バルセロナが勝ち点88で首位を独走。2位のレアル・マドリーが勝ち点77で可能性を残しているが、3位のビジャレアルは勝ち点68と優勝の可能性が潰えている。

ラ・リーガ第34節終了時点の順位表は以下の通り。

順位 勝ち点 チーム 得点 失点 得失点差 1位 88 バルセロナ 89 31 58 2位 77 レアル・マドリー 70 31 39 優勝の可能性 3位 68 ビジャレアル 64 39 25

※第34節終了時点。

バルセロナとレアル・マドリーの優勝条件は？

優勝争いを繰り広げるバルセロナとレアル・マドリーだが、両チームの勝ち点差は「11」。第34節終了時点で残りの試合数は「4」となっているため、獲得できる最大の勝ち点数は「12」だ。ただし、第35節ではバルセロナとレアル・マドリーによる直接対決、“エル・クラシコ”が行われる。この試合の結果次第で、バルセロナの優勝が決定する可能性がある。

第35節でバルセロナの優勝が決定する条件は、レアル・マドリー戦を引き分け以上で終えること。一方のレアル・マドリーは、バルセロナに勝利した場合のみ次節以降に可能性を繋ぐことができるが、その場合でも勝ち点差は「8」となるため、さらに勝ち点8または9以上を獲得する必要があり、バルセロナ戦以降の全3試合にも全勝することが最低条件となる。

第35節優勝決定条件

バルセロナがレアル・マドリーに引き分け以上で優勝確定

優勝決定の可能性！エル・クラシコの日程・中継予定

ラ・リーガ第35節、バルセロナがレアル・マドリーをホームに迎える“エル・クラシコ”は、日本時間2026年5月11日(月)午前4:00から開催。ネット『U-NEXT』と『DAZN』がライブ＆見逃し配信。『U-NEXT』は「サッカーパック」のみ、『DAZN』は「DAZN SOCCER」と「DAZN Standard」の両プランで視聴することができる。

バルセロナvsレアル・マドリーのおすすめ視聴方法

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2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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