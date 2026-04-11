Ladbrokes × LFC 「ピッチでプレイ」コンテスト

リヴァプールのファンなら誰もが夢見る瞬間。アンフィールドのピッチに立ち、コップスタンドの熱気を肌で感じ、キックオフの鼓動が高まる。完璧な芝生が光る。胸のエンブレムに誇りを込め、戦う準備は整った。

たいていはそこで目が覚めるが、今シーズンは違う。プレミアリーグ強豪リヴァプールの公式ベッティングパートナー、ラドブロックスがその「もしも」を現実にする。

「Play on the Pitch」コンテストが復活。ラドブロックスがファンにスパイクを履き、象徴的なユニフォームを着て、5月25日のアンフィールド試合に参加するチャンスを提供します。この他では味わえない体験に、今こそ備えましょう。

VIP待遇をすべて用意

これまでファンはロッカールームやトンネル、頭上に輝くエンブレムを映像で見てきました。スタジアムツアーとは次元が違います。これは試合当日の本物の体験です。

監督席の前で記念撮影をするだけでは終わりません。チームとミート＆グリートを行い、ラドブロックスのユニフォームを着て、リヴァプールのレジェンドと共に試合に出場します。

大忙しの1日になるかもしれませんが、思い出に残るようラドブロークスが全力でサポートします。

パッケージの内容：

・5月25日にアンフィールドでファンやLFCレジェンドと試合

• 試合当日のスタジアム往復送迎

・ご本人とゲスト1名分のリバプール市内ホテル1泊宿泊

・チームとのミート＆グリート（食事・軽食付き）

• 思い出に、ラドブロックスのユニフォームとグッズ入りギフトバッグ

GOAL

さらに、当選者は18歳以上のゲスト1名を連れてスタンドで観戦し、試合後の祝賀会にも参加できます。

チームシートに名前を載せる方法

応募は簡単ですが、お早めに。応募資格は25歳以上です。

参加方法は簡単。Ladbrokesに登録し、試合前またはライブのサッカーマーケットで£5（または€5）以上のベットビルダーを賭けるだけ。プレミアリーグの終盤の決勝ゴールを予想しても、ヨーロッパの試合に注目してもOK。この一賭けで、アンフィールドの聖なるピッチに立つチャンスを掴もう。

スタンドやテレビで観戦しながらレジェンドの一日を夢見てきた方にとって、このチャンスは夢を現実にする絶好の機会です。

応募締切は2026年4月30日23:59。シーズンクライマックスを前に、今すぐ参加しよう。

今すぐ「Play on the Pitch」コンテストに応募する

25歳以上。2026年1月1日12:00～2026年4月30日23:59。 毎月参加可能。サッカー市場（最低オッズ1/2）に5ポンド/5ユーロ以上のベットビルダーを賭けると、毎月1回抽選へエントリー。当選者はリバプール1泊宿泊とアンフィールド「Play On The Pitch」参加権を獲得。1プレイヤーにつき月1回までエントリー可能。制限および利用規約が適用されます。