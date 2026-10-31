試合後、放送で審判員が判定を説明…ラ・リーガが今週末から史上初の試み導入へ。近年はレアル・マドリーTVなど物議醸す

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【欧州・海外サッカー ニュース】近年ラ・リーガでは、レアル・マドリーやバルセロナを中心とした試合の判定が物議を醸してきた。

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ラ・リーガは、史上初めて試合後に審判員のテレビインタビューを導入するようだ。

近年、判定への透明性を高める取り組みを行っているラ・リーガ。これまでVARの音声記録を全クラブに共有するようにした他、各クラブ幹部が定期的に審判員と面会する機会を設け、また『DAZN』や『Movistar』といった放送局では審判員の試合前インタビューも実施している。

しかし、スペイン国内ではその判定を巡る議論が多発している。特にレアル・マドリーがオウンドメディア『レアル・マドリーTV』で何度も審判批判を繰り返しており、またバルセロナが関わる試合など、注目を集める試合では審判員が厳しい目にさらされることが状態化している。

そうした中で、ラ・リーガは新たな試みを行うようだ。『The Athletic』によると、各節2試合に限定して、試合後に担当した審判員へのテレビインタビューを導入するとのこと。審判員の労働環境改善と判定プロセスの透明カ向上を目的とし、今週末のレバンテ対アトレティコ・マドリー、アトレティック・クルブ対レアル・ソシエダの試合から、担当審判員が自身の判定について話す機会を設ける予定となっている。また、今回の取り組みに参加する審判員には総額50万ユーロ（約8800万円）のボーナスが分配されるとも伝えられている。

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2025年のコパ・デル・レイ決勝前には『レアル・マドリーTV』の激しい批判を受け、担当主審リカルド・デ・ブルゴス・ベンゴエチェア氏が涙ながらに過酷な環境を訴えた他、バルセロナが2001年から2018年まで当時の審判技術委員会（CTA）副会長エンリケス・ネグレイラ氏及びその息子が所有する会社に合計で約800万ユーロを支払っていたことで生じた審判買収疑惑、いわゆる“ネグレイラ事件”の調査が現在も進行中など、度々物議を醸すラ・リーガと審判。今回の取り組みは、どのように機能するのだろうか。