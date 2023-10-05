2023-24シーズンのスペイン・ラ・リーガは、10月7日(土)に第9節が開催。レアル・マドリーとオサスナが対戦する。
▶マドリーvsオサスナはU-NEXTでライブ配信！31日間無料体験で今すぐ視聴
本記事では、レアル・マドリーvsオサスナの試合日程、キックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介していく。
レアル・マドリーvsオサスナ｜試合日程・キックオフ時間
レアル・マドリーvsオサスナは、10月7日(土)にレアル・マドリーのホーム、サンティアゴ・ベルナベウで開催される。
- 大会：2023-24 ラ・リーガ 第9節
- 日時：2023年10月7日(土) 23:15キックオフ／日本時間
- 対戦：レアル・マドリー vs オサスナ
- 会場：サンティアゴ・ベルナベウ
レアル・マドリーvsオサスナ｜放送・配信予定
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
レアル・マドリーvsオサスナの視聴方法
2023-24シーズンのスペイン・ラ・リーガは『U-NEXT』と『DAZN』が全試合ライブ配信を行う。
ラ・リーガ視聴方法(1)｜U-NEXTU-NEXT
U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)だが、31日間の無料トライアルが付帯しており、この試合も無料で視聴することが可能だ。無料体験中でもU-NEXTの有料作品などに使える600ポイントがもらえる。会員を継続した場合は毎月1,200ポイントが進呈されるのでお得だ。
▶U-NEXTはラ・リーガ全試合をライブ配信！31日間無料体験で視聴可能
※本ページの情報は2023年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください
ラ・リーガ視聴方法(2)｜DAZN
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。
「DAZN Standard（月額3,700円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,250円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な2,980円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可