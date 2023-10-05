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【10月7日】レアル・マドリーvsオサスナのテレビ放送/ネット配信予定・無料視聴方法｜ラ・リーガ第9節

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Jude Bellingham Real Madrid Ante Budimir Osasuna(C)Getty Images
ラ リーガレアル・マドリード 対 オサスナレアル・マドリードオサスナ

2023-24シーズンのラ・リーガ第9節、レアル・マドリーvsオサスナのテレビ放送/ネット配信予定、無料視聴方法、試合日程、キックオフ時間を紹介。

2023-24シーズンのスペイン・ラ・リーガは、10月7日(土)に第9節が開催。レアル・マドリーとオサスナが対戦する。

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本記事では、レアル・マドリーvsオサスナの試合日程、キックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介していく。

レアル・マドリーvsオサスナ｜試合日程・キックオフ時間

レアル・マドリーvsオサスナは、10月7日(土)にレアル・マドリーのホーム、サンティアゴ・ベルナベウで開催される。

  • 大会：2023-24 ラ・リーガ 第9節
  • 日時：2023年10月7日(土) 23:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：レアル・マドリー vs オサスナ
  • 会場：サンティアゴ・ベルナベウ

レアル・マドリーvsオサスナ｜放送・配信予定

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

レアル・マドリーvsオサスナの視聴方法

2023-24シーズンのスペイン・ラ・リーガは『U-NEXT』と『DAZN』が全試合ライブ配信を行う。

チャンネルスペインサッカー配信内容
U-NEXT・ラ・リーガ1部
・コパ・デル・レイ
・スーペルコパ・デ・エスパーニャ
DAZN・ラ・リーガ1部
・ラ・リーガ2部

ラ・リーガ視聴方法(1)｜U-NEXT

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U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)だが、31日間の無料トライアルが付帯しており、この試合も無料で視聴することが可能だ。無料体験中でもU-NEXTの有料作品などに使える600ポイントがもらえる。会員を継続した場合は毎月1,200ポイントが進呈されるのでお得だ。

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※本ページの情報は2023年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください

ラ・リーガ視聴方法(2)｜DAZN

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※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可