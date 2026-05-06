2026年5月7日（木）、ペイコム・センターで行われるウェスタン・カンファレンス準決勝第2戦を前に、オクラホマシティ・サンダーは1勝0敗でシリーズをリードしている。第1戦を108–90で制したトップシードのサンダーは、戦力不足のロサンゼルス・レイカーズを追い込み、優勝経験のあるレイカーズに打開策を求めている。
第1シード対第4シードのカード通り、レギュラーシーズン同様サンダーが優位に立った。優勝経験のあるレイカーズも、サンダーの若さとスピードの前に苦戦。主力プレイメーカーを欠き、オフェンスのリズムをつかめなかった。
GOALでは、第2戦とシリーズがカリフォルニアに移った際のチケット確保に関する最新情報、現在の市場価格や負傷者の状況などを掲載している。
レイカーズ対サンダーのプレーオフチケットはいくらですか？
第1戦の勝利で需要は今季最高水準を維持。価格はロサンゼルスより手頃ながら、2勝0敗の優位を見届けたいサンダーファンが殺到し、転売チケットは急速に売り切れている。
- 第2戦（オクラホマシティ）：転売市場では、明日の試合の最低価格が約165～174ドル。
- 第3戦（ロサンゼルス）は5月9日（土）にCrypto.comアリーナで開催され、最低価格は264ドルから。
- コートサイド席は、第2戦（OKC）が約3,500ドル、第3戦（ロサンゼルス）は驚異の12,500ドルです。
価格に影響を与える要因は次のとおり：
- ルカ・ドンチッチの出場可否：レイカーズは、ドンチッチがグレード2のハムストリング肉離れでシリーズ開幕戦を欠場すると発表した。5月11日の第4戦が復帰の最速見込みで、ロサンゼルスでのホームゲームに出場が決まれば価格は急騰するだろう。
- シリーズの流れ：第1戦でサンダーが18点差で勝利したため、OKCへの期待が高まっている。ホームでほぼ無敵のチームを応援しようとファンが殺到し、第2戦の転売価格は12％上昇した。
2025/26 NBAプレーオフ会場別チケット価格（現在）
チーム
アリーナ
次の試合
入場料
ニューヨーク・ニックス
マディソン・スクエア・ガーデン
第2戦（本日5月6日）
395ドル以上
フィラデルフィア・76ers
Xfinityモバイル・アリーナ
第3戦（5月8日・金）
248ドル以上
OKCサンダー
ペイコム・センター
第2戦（5月7日・木）
165ドル以上
ミネソタ・ティンバーウルブズ
ターゲット・センター
第3戦（5月8日・金）
165ドル以上
サンアントニオ・スパーズ
フロスト・バンク・センター
第2戦（5月6日（金）今夜）
114ドル以上
デトロイト・ピストンズ
リトル・シーザーズ・アリーナ
第2戦（5月7日・木）
88ドル以上