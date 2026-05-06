2026年5月7日（木）、ペイコム・センターで行われるウェスタン・カンファレンス準決勝第2戦を前に、オクラホマシティ・サンダーは1勝0敗でシリーズをリードしている。第1戦を108–90で制したトップシードのサンダーは、戦力不足のロサンゼルス・レイカーズを追い込み、優勝経験のあるレイカーズに打開策を求めている。

第1シード対第4シードのカード通り、レギュラーシーズン同様サンダーが優位に立った。優勝経験のあるレイカーズも、サンダーの若さとスピードの前に苦戦。主力プレイメーカーを欠き、オフェンスのリズムをつかめなかった。

GOALでは、第2戦とシリーズがカリフォルニアに移った際のチケット確保に関する最新情報、現在の市場価格や負傷者の状況などを掲載している。









レイカーズ対サンダーのプレーオフチケットはいくらですか？

第1戦の勝利で需要は今季最高水準を維持。価格はロサンゼルスより手頃ながら、2勝0敗の優位を見届けたいサンダーファンが殺到し、転売チケットは急速に売り切れている。

第2戦（オクラホマシティ）： 転売市場では、明日の試合の最低価格が約165 ～174ドル 。

第3戦（ロサンゼルス）は5月9日（土） にCrypto.comアリーナで開催され、最低価格は 264ドル から。

コートサイド席は、 第2戦（OKC）が約 3,500ドル 、第3戦（ロサンゼルス）は驚異の 12,500ドル です。

価格に影響を与える要因は次のとおり：

ルカ・ドンチッチの出場可否： レイカーズは、ドンチッチがグレード2のハムストリング肉離れでシリーズ開幕戦を 欠場 すると発表した。 5月11日の第4戦 が復帰の最速見込みで、ロサンゼルスでのホームゲームに出場が決まれば価格は急騰するだろう。

シリーズの流れ： 第1戦でサンダーが18点差で勝利したため、OKCへの期待が高まっている。ホームでほぼ無敵のチームを応援しようとファンが殺到し、第2戦の転売価格は12％上昇した。









2025/26 NBAプレーオフ会場別チケット価格（現在）

チーム アリーナ 次の試合 入場料 ニューヨーク・ニックス マディソン・スクエア・ガーデン 第2戦（本日5月6日） 395ドル以上 フィラデルフィア・76ers Xfinityモバイル・アリーナ 第3戦（5月8日・金） 248ドル以上 OKCサンダー ペイコム・センター 第2戦（5月7日・木） 165ドル以上 ミネソタ・ティンバーウルブズ ターゲット・センター 第3戦（5月8日・金） 165ドル以上 サンアントニオ・スパーズ フロスト・バンク・センター 第2戦（5月6日（金）今夜） 114ドル以上 デトロイト・ピストンズ リトル・シーザーズ・アリーナ 第2戦（5月7日・木） 88ドル以上

ロサンゼルス・レイカーズ対オクラホマシティ・サンダー 試合開始時間





NBA Playoffs Paycom Center

チームニュース＆メンバー

最近の調子

OKC - 直近成績 すべて サンダー 108 - 90 レイカーズ 勝

サンズ 122 - 131 サンダー 勝

サンズ 109 - 121 サンダー 勝

サンダー 120 - 107 サンズ 勝

サンダー 119 - 84 サンズ 勝 LAL - 直近成績 すべて サンダー 108 - 90 レイカーズ 負

ロケッツ 78 - 98 レイカーズ 勝

レイカーズ 93 - 99 ロケッツ 負

ロケッツ 115 - 96 レイカーズ 負

ロケッツ 108 - 112 レイカーズ 勝

対戦成績

OKC 直近の 5 試合 LAL 5 勝利 0 勝利 サンダー 108 - 90 レイカーズ

レイカーズ 87 - 123 サンダー

サンダー 139 - 96 レイカーズ

レイカーズ 110 - 119 サンダー

サンダー 121 - 92 レイカーズ 610 獲得ポイント 475



