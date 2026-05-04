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LAレイカーズ対オクラホマシティ・サンダーのNBAチケット入手ガイド：プレーオフや価格情報など

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ロサンゼルス・レイカーズ対オクラホマシティ・サンダー戦の視聴方法、試合開始時刻、チーム情報をまとめています。

2026年5月5日ペイコム・センターでウェスタン・カンファレンス準決勝第1戦が行われる。第1シードのオクラホマシティ・サンダーロサンゼルス・レイカーズを迎える。

レギュラーシーズンで圧倒した1位シードと、接戦を勝ち上がった4位レイカーズの対決だ。 サンダーはフェニックス・サンズを4連勝で下し勢いに乗る。対するレイカーズはヒューストン・ロケッツとの6試合の接戦を制しての進出だ。ロサンゼルスのスターたちにも困難が待ち受ける。レギュラーシーズンではオクラホマシティが4勝0敗、平均29点差で圧勝している。

GOALでは、この大物対決のチケット入手方法や相場価格など、必要な情報をまとめています。



レイカーズ対サンダーのプレーオフチケットはいくらですか？

シリーズはオクラホマシティから始まり、需要は最高潮。ペイコム・センターはロサンゼルスより手頃な傾向だが、今カードは今季最高値となっている。

  • 第1戦（オクラホマシティ）：二次市場（SeatGeekやTicketmasterなど）の現在価格は、最低約159～188ドル。上層中央席は205280ドル
  • ローワー・ボウル（下段ベースライン・コーナー席は平均470750ドル
  • 第3戦（ロサンゼルス）：5月9日（土）にCrypto.comアリーナで開催。最安席は181ドルからとやや高め。
  • コートサイドは3,200ドルから、VIPセンターコート席は11,400ドルに達しています。

価格を左右する要因は次のとおり：

  • 「ルカ」の不確定要素：レイカーズのルカ・ドンチッチはグレード2のハムストリング肉離れでシリーズ開幕戦を欠場見込み。途中復帰が報じられれば、ロサンゼルスでの第3、4戦チケットは急騰する。
  • OKCの圧倒的優位：サンダーはレギュラーシーズンでレイカーズを全勝したため優勝候補とされ、SGAとホルムグレンという若手がレブロンに挑むか注目されている。



2025/26 NBAプレーオフ開催地別入場チケット価格（現時点）

チーム

アリーナ

次の試合

入場料

ニューヨーク・ニックス

マディソン・スクエア・ガーデン

第1戦（今夜）

422ドル以上

OKCサンダー

ペイコム・センター

第1戦（火曜日）

159ドル以上

サンアントニオ・スパーズ

フロスト・バンク・センター

第1戦（今夜）

153ドル以上

フィラデルフィア・76ers

Xfinityモバイル・アリーナ

第3戦（金）

279ドル以上

ミネソタ・ティンバーウルブズ

ターゲット・センター

第3戦（金曜日）

112ドル以上


LAレイカーズ対オクラホマシティ・サンダー 試合開始時間


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NBA Playoffs
Paycom Center

チーム情報・メンバー

フォーム

サンダーOKC
-直近成績

  • サンズ

    122

    -

    131

    サンダー

  • サンズ

    109

    -

    121

    サンダー

  • サンダー

    120

    -

    107

    サンズ

  • サンダー

    119

    -

    84

    サンズ

  • サンダー

    103

    -

    135

    サンズ

レイカーズLAL
-直近成績

  • ロケッツ

    78

    -

    98

    レイカーズ

  • レイカーズ

    93

    -

    99

    ロケッツ

  • ロケッツ

    115

    -

    96

    レイカーズ

  • ロケッツ

    108

    -

    112

    レイカーズ

  • レイカーズ

    101

    -

    94

    ロケッツ

直接対決成績

サンダーOKC

直近の 5 試合

レイカーズLAL

5

勝利

0

勝利

  • レイカーズ

    87

    -

    123

    サンダー

  • サンダー

    139

    -

    96

    レイカーズ

  • レイカーズ

    110

    -

    119

    サンダー

  • サンダー

    121

    -

    92

    レイカーズ

  • サンダー

    136

    -

    120

    レイカーズ

638

獲得ポイント

505
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