2026年5月5日（火）、ペイコム・センターでウェスタン・カンファレンス準決勝第1戦が行われる。第1シードのオクラホマシティ・サンダーがロサンゼルス・レイカーズを迎える。
レギュラーシーズンで圧倒した1位シードと、接戦を勝ち上がった4位レイカーズの対決だ。 サンダーはフェニックス・サンズを4連勝で下し勢いに乗る。対するレイカーズはヒューストン・ロケッツとの6試合の接戦を制しての進出だ。ロサンゼルスのスターたちにも困難が待ち受ける。レギュラーシーズンではオクラホマシティが4勝0敗、平均29点差で圧勝している。
GOALでは、この大物対決のチケット入手方法や相場価格など、必要な情報をまとめています。
レイカーズ対サンダーのプレーオフチケットはいくらですか？
シリーズはオクラホマシティから始まり、需要は最高潮。ペイコム・センターはロサンゼルスより手頃な傾向だが、今カードは今季最高値となっている。
- 第1戦（オクラホマシティ）：二次市場（SeatGeekやTicketmasterなど）の現在価格は、最低約159～188ドル。上層中央席は205～280ドル。
- ローワー・ボウル（下段ベースライン・コーナー席）は平均470～750ドル。
- 第3戦（ロサンゼルス）：5月9日（土）にCrypto.comアリーナで開催。最安席は181ドルからとやや高め。
- コートサイドは3,200ドルから、VIPセンターコート席は11,400ドルに達しています。
価格を左右する要因は次のとおり：
- 「ルカ」の不確定要素：レイカーズのルカ・ドンチッチはグレード2のハムストリング肉離れでシリーズ開幕戦を欠場見込み。途中復帰が報じられれば、ロサンゼルスでの第3、4戦チケットは急騰する。
- OKCの圧倒的優位：サンダーはレギュラーシーズンでレイカーズを全勝したため優勝候補とされ、SGAとホルムグレンという若手がレブロンに挑むか注目されている。
2025/26 NBAプレーオフ開催地別入場チケット価格（現時点）
チーム
アリーナ
次の試合
入場料
ニューヨーク・ニックス
マディソン・スクエア・ガーデン
第1戦（今夜）
422ドル以上
OKCサンダー
ペイコム・センター
第1戦（火曜日）
159ドル以上
サンアントニオ・スパーズ
フロスト・バンク・センター
第1戦（今夜）
153ドル以上
フィラデルフィア・76ers
Xfinityモバイル・アリーナ
第3戦（金）
279ドル以上
ミネソタ・ティンバーウルブズ
ターゲット・センター
第3戦（金曜日）
112ドル以上