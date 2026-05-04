2026年5月5日（火）、ペイコム・センターでウェスタン・カンファレンス準決勝第1戦が行われる。第1シードのオクラホマシティ・サンダーがロサンゼルス・レイカーズを迎える。

レギュラーシーズンで圧倒した1位シードと、接戦を勝ち上がった4位レイカーズの対決だ。 サンダーはフェニックス・サンズを4連勝で下し勢いに乗る。対するレイカーズはヒューストン・ロケッツとの6試合の接戦を制しての進出だ。ロサンゼルスのスターたちにも困難が待ち受ける。レギュラーシーズンではオクラホマシティが4勝0敗、平均29点差で圧勝している。

GOALでは、この大物対決のチケット入手方法や相場価格など、必要な情報をまとめています。









レイカーズ対サンダーのプレーオフチケットはいくらですか？

シリーズはオクラホマシティから始まり、需要は最高潮。ペイコム・センターはロサンゼルスより手頃な傾向だが、今カードは今季最高値となっている。

第1戦（オクラホマシティ）： 二次市場（SeatGeekやTicketmasterなど）の現在価格は、最低約159 ～188ドル 。上層中央席は 205 ～ 280ドル 。

ローワー・ボウル（ 下段ベースライン・コーナー席 ） は平均 470 ～ 750ドル 。

第3戦（ロサンゼルス）： 5月9日（土）にCrypto.comアリーナで開催。最安席は 181ドル からとやや高め。

コートサイドは3,200ドル から、VIPセンターコート席は 11,400ドル に達しています。

価格を左右する要因は次のとおり：

「ルカ」の不確定要素： レイカーズの ルカ・ドンチッチ はグレード2のハムストリング肉離れでシリーズ開幕戦を欠場見込み。途中復帰が報じられれば、ロサンゼルスでの第3、4戦チケットは急騰する。

OKCの圧倒的優位： サンダーはレギュラーシーズンでレイカーズを全勝したため優勝候補とされ、SGAとホルムグレンという若手がレブロンに挑むか注目されている。









2025/26 NBAプレーオフ開催地別入場チケット価格（現時点）

チーム アリーナ 次の試合 入場料 ニューヨーク・ニックス マディソン・スクエア・ガーデン 第1戦（今夜） 422ドル以上 OKCサンダー ペイコム・センター 第1戦（火曜日） 159ドル以上 サンアントニオ・スパーズ フロスト・バンク・センター 第1戦（今夜） 153ドル以上 フィラデルフィア・76ers Xfinityモバイル・アリーナ 第3戦（金） 279ドル以上 ミネソタ・ティンバーウルブズ ターゲット・センター 第3戦（金曜日） 112ドル以上





LAレイカーズ対オクラホマシティ・サンダー 試合開始時間





NBA Playoffs Paycom Center

チーム情報・メンバー

フォーム

OKC - 直近成績 すべて サンズ 122 - 131 サンダー 勝

サンズ 109 - 121 サンダー 勝

サンダー 120 - 107 サンズ 勝

サンダー 119 - 84 サンズ 勝

サンダー 103 - 135 サンズ 負 LAL - 直近成績 すべて ロケッツ 78 - 98 レイカーズ 勝

レイカーズ 93 - 99 ロケッツ 負

ロケッツ 115 - 96 レイカーズ 負

ロケッツ 108 - 112 レイカーズ 勝

レイカーズ 101 - 94 ロケッツ 勝

直接対決成績