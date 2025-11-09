このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J1 リーグ
team-logo京都サンガF.C.
Sanga Stadium by KYOCERA
team-logo横浜F・マリノス
2025年11月9日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第36節で、京都サンガF.C.と横浜F･マリノスが対戦する。

本記事では、京都サンガF.C.vs横浜F･マリノスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

京都サンガF.C.vs横浜F･マリノス｜試合日程・キックオフ時間

京都サンガF.C.vs横浜F･マリノスは、11月9日(日)に京都のホーム、サンガスタジアム by KYOCERAで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第36節
  • 日時：2025年11月9日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：京都サンガF.C. vs 横浜F･マリノス
  • 会場：サンガスタジアム by KYOCERA

京都サンガF.C.vs横浜F･マリノス｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第36節の京都サンガF.C.vs横浜F･マリノスは、地上波では『KBS京都』が録画中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

京都サンガF.C.vs横浜F･マリノスのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai jleague 2025 kvDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

京都サンガF.C.vs横浜F･マリノス チーム情報

京都サンガF.C. vs 横浜F・マリノス スタメン

京都サンガF.C.Home team crest

4-1-2-3

フォーメーション

4-2-1-3

Home team crestYFM
26
太田岳志
50
鈴木義宜
24
宮本優太
44
佐藤響
22
須貝英大
32
齊藤未月
6
ジョアン・ペドロ
39
平戸太貴
11
マルコ・トゥーリオ
29
奥川雅也
14
原大智
19
朴一圭
13
ジェイソン・キニョーネス
16
加藤蓮
25
鈴木冬一
22
角田涼太朗
14
植中朝日
45
ジャン・クルード
8
喜田拓也
48
谷村海那
37
ジョルディ・クルークス
17
井上健太

4-2-1-3

YFMAway team crest

KSF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 曺貴裁

YFM
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 大島秀夫

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

KSF
-直近成績

ゴールを許す
6/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
5/5

YFM
-直近成績

ゴールを許す
11/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

KSF

直近の 5 試合

YFM

3

勝利

0

引分け

2

勝利

11

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

順位表

