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AFCチャンピオンズリーグエリート
team-logo京都サンガF.C.
team-logoラーチャブリーFC
2026-27 ACLエリートをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【10月13日】京都サンガF.C.vsラーチャブリーFCの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜ACLエリートリーグステージ第2節

京都サンガF.C. 対 ラーチャブリーFC
京都サンガF.C.
ラーチャブリーFC
AFCチャンピオンズリーグエリート

【ACLエリート放送予定】AFCチャンピオンズリーグエリート・リーグステージ第2節、京都サンガF.C.対ラーチャブリーFCの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間


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2026年10月13日(火)に行われる2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第2節で、京都サンガF.C.とラーチャブリーFCが対戦する。

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本記事では、京都サンガF.C.vsラーチャブリーFCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

京都サンガF.C.vsラーチャブリーFC｜試合スケジュール・キックオフ時間

ACLエリートリーグステージ第2節の京都サンガF.C.vsラーチャブリーFCは、10月13日(火)に京都サンガF.C.のホーム、京都府立京都スタジアムで開催される。

  • 大会：ACLエリート・リーグステージ第2節
  • 日時：2026年10月13日(火) 19:00キックオフ
  • 対戦：京都サンガF.C.vsラーチャブリーFC
  • 会場：京都府立京都スタジアム
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京都サンガF.C.vsラーチャブリーFC｜テレビ放送・ネット配信予定

ACLエリート・リーグステージ第2節京都サンガF.C.vsラーチャブリーFCは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

サービス

視聴

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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2026-27シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。

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京都サンガF.C.vsラーチャブリーFC｜チーム情報

京都サンガF.C. vs ラーチャブリーFC スタメン

3-4-3
京都サンガF.C. crest
京都サンガF.C.
KSF
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ラーチャブリーFC crest
ラーチャブリーFC
RAT
4-2-3-1
team-logoハウスteam-logoアピアタウィア久team-logoウェベルトンteam-logo志知孝明team-logoチアゴteam-logo加藤蓮team-logo佐藤響team-logo尹星俊team-logoマルコ・トゥーリオteam-logoエベルトン・マセイオteam-logo新井晴樹team-logoK. Pathomakkakulteam-logoパブロ・インスアteam-logoT. Aggounteam-logoジェシー・カランteam-logoファン・ウェルメスケルケン際team-logoロケメサteam-logoエカニット・パンヤteam-logoタナワット・スエンチッタウォンteam-logoTanateam-logoンジヴァ・ラコトハリマララteam-logoブルーノ・メンデス
ラーチャブリーFC crest
ラーチャブリーFC
RAT
3-4-3
京都サンガF.C.

先発メンバー

ラーチャブリーFC

控え選手

マネージャー

  • ランコ・ポポヴィッチ
  • W. Srimaka

成績

KSF

KSF - 直近成績

DAE
1-0
OKA
1-2
FUJ
1-0
MAZ
0-0
MAZ
0-1
得点（失点）
3/3
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
1/5
RAT

RAT - 直近成績

AUD
2-1
BAU
1-0
SHT
4-6
RAY
1-1
SUK
6-0
得点（失点）
13/9
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

順位表

AFC Champions League Elite East

#PFA+/-勝点直近成績
1
鹿島アントラーズ鹿島アントラーズKAN
220081+76
2
ガンバ大阪ガンバ大阪GOS
220072+56
3
北京国安北京国安BEI
220041+36
4
上海海港上海海港SHT
211075+24
5
ジョホール・ダルル・タクジムジョホール・ダルル・タクジムJDT
211031+24
6
大田ハナシチズン大田ハナシチズンDAE
211021+14
7
全北現代モータース全北現代モータースJEO
110021+13
8
ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸KOB
110021+13
9
京都サンガF.C.京都サンガF.C.KSF
21011103
10
ブリーラム・ユナイテッドブリーラム・ユナイテッドBUN
201112-11
11
柏レイソル柏レイソルKAR
100112-10
12
ポートFCポートFCTPF
100112-10
13
ラーチャブリーFCラーチャブリーFCRAT
200247-30
14
コンアン・ハノイコンアン・ハノイCAN
200215-40
15
浦項スティーラーズ浦項スティーラーズPOH
200215-40
16
ニューカッスル・ジェッツニューカッスル・ジェッツNEW
2002210-80
ラウンド8出場権


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