クロースが古巣対決に見解…「バイエルンはそのプレーレベルを維持できない」「打ち合いになればマドリーは世界一危険なチーム」

元ドイツ代表MFトニ・クロース氏が、チャンピオンズリーグ準々決勝バイエルン・ミュンヘン対レアル・マドリーについて、自身の見解を示している。

マドリーの本拠地サンティアゴ・ベルナベウで行われた1stレグは、バイエルンがパフォーマンスで上回り2点を先取するものの、終盤からマドリーが追い上げてFWキリアン・エンバペが1点を返して終了。バイエルンが優位に立って、本拠地フースバル・アレーナ・ミュンヘンでの2ndレグを迎えることになる。

しかしバイエルンでもマドリーでもプレーしたことがあるクロース氏は、バイエルンが2ndレグに調子を落とす可能性を指摘した。フットボール史に残るゲームメーカーは、兄弟と配信しているポッドキャストの番組“Einfach mal luppen”で、次のように語っている。

「1stレグで起こったことに驚きはない。バイエルンは極上のプレーを見せた。だけど0-2とした後、メンタル面で起こった変化には注目すべきだ。近年、バイエルンはマドリー相手に素晴らしいプレーを見せてきた。でも2ndレグになって、そのプレーレベルを維持できない、リードを保てないということが何度も起こっている。細かいディテールに左右されてね」

「1stレグで起こったことを説明させてくれ。0-2とした後には試合を締める、結果に関するあらゆる疑念を排除することが必要となる。でも驚いたことに、バイエルンはそこで後退してしまい、守備の強度も下がったんだ」

「そこからバイエルンはゲームをコントロールできなくなった。僕は変わらず主導権を握り続けるのだと、もっと言えば、リードを広げるものだと思っていたのにね。ボールポゼッションを通じてゲームを支配し続け、3点目、4点目、さらには5点目さえ決めると考えていたのに、なぜか反対のことが起こったんだよ」

「ウパメカノがヴィニシウス相手に犯したミスが試合の潮目を変えた。60分から75分の間、レアル・マドリーは彼らの個性を示して、危険な場面を何度もつくり出していた。0-2で負けていたっていうのにね」

クロース氏は、トランジションの応酬となれば、レアル・マドリーほど強いチームは存在しないとも語っている。

「試合が打ち合いに、攻撃的なカオスに変わったとき、レアル・マドリーは世界で最も危険なチームだ。それがレアル・マドリーが引き分けに近づいた理由だよ。1stレグは3-3で終わってもおかしくなかった。僕の考えでは、バイエルンはもっとうまくゲームを管理すべきだったんだ。2点リードを維持するとか、スペースを生かして1-3、1-4にするとかね」