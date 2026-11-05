K-POPアワードの種類は？MMA・MAMA・AAA・KGMAなど

K-POP界では、MAMA AWARDSやMMA、AAA、KGMAなど、さまざまな音楽授賞式が毎年開催されている。

本記事では、K-POPアワードの種類を一覧で紹介し、MAMA・MMA・AAA・KGMAなど主要授賞式の特徴を紹介する。

K-POPアワードの種類は？

K-POP界では、MAMA AWARDS、MMA、AAA、KGMAなど、さまざまな音楽授賞式が開催されている。

いずれも人気アーティストが集結する大型イベントだが、主催団体や選考基準、表彰対象などは異なる。

ここでは、K-POPの主要アワード4種類について、それぞれの特徴や違いを比較する。

授賞式 主催 主な特徴・評価基準 MAMA AWARDS CJ ENM グローバルな人気や音楽実績を総合評価。豪華なステージ演出も特徴 MMA Kakao Entertainment(Melon) 韓国国内の音源ストリーミング成績を重視 AAA STARNEWS K-POPアーティストと俳優の両方を表彰 KGMA 日刊スポーツ(Ilgan Sports) K-POP・バンド・トロットなど幅広いジャンルを対象

MAMA AWARDS(ママアワード)

MAMA AWARDSは、CJ ENMが主催するK-POPを代表する音楽授賞式のひとつ。1999年に始まり、2022年に現在の「MAMA AWARDS」へ名称が変更された。

世界的な認知度の高さと大規模なステージ演出が特徴で、韓国だけでなく、日本や香港、シンガポールなど海外でも開催されてきた。

受賞者は、音源成績やアルバム売上、専門家審査、グローバルファン投票などを総合的に評価して決定される。韓国国内の人気だけでなく、世界的な活動実績も反映される点が特徴だ。

主な大賞には「Artist of the Year(今年の歌手賞)」「Song of the Year(今年の歌賞)」「Album of the Year(今年のアルバム賞)」「Worldwide Icon of the Year(今年のワールドワイドアイコン賞)」などがある。

MMA(Melon Music Awards／メロンミュージックアワード)

MMAは、韓国の大手音楽配信サービス「Melon」を運営するKakao Entertainmentが主催する音楽授賞式。2005年に始まり、2009年からオフラインでの開催がスタートした。

最大の特徴は、韓国国内の音源ストリーミング成績を重視している点だ。Melonでの再生数やダウンロード数が評価に大きく反映されるため、韓国の音楽市場で実際に多く聴かれた楽曲やアーティストが評価されやすい。

主要部門では、Melonの音源成績を約60%、専門家審査を約20%、ファン投票を約20%の割合で反映する選考方式が採用されている。ただし、部門や開催年によって評価基準は異なる。

主な大賞には「Artist of the Year」「Album of the Year」「Song of the Year」「Record of the Year」がある。

AAA(Asia Artist Awards／アジアアーティストアワード)

AAAは、STARNEWSなどが主催する総合エンターテインメント授賞式。2016年にスタートし、K-POPアーティストだけでなく、ドラマや映画で活躍する俳優も表彰対象としている。

音楽と映像の両ジャンルを横断して表彰する点が最大の特徴で、人気アイドルグループと韓国ドラマの出演俳優が同じイベントに集結する。

韓国だけでなく、日本やフィリピン、台湾などアジア各地で開催されてきたことも特徴だ。

K-POPアーティストによるパフォーマンスに加え、人気俳優の出演も楽しめるため、韓国音楽と韓国ドラマの両方に関心がある人にとって注目のイベントとなっている。

KGMA(Korea Grand Music Awards／コリアグランドミュージックアワード)

KGMAは、韓国のメディア「日刊スポーツ(Ilgan Sports)」が主催する音楽授賞式。2024年に新設された比較的新しいK-POPアワードだ。

K-POPアイドルだけでなく、ロックバンドやトロット(韓国演歌)など、幅広いジャンルのアーティストを表彰対象としている。

受賞者の選考では、音源・アルバム実績に加え、音楽専門家による審査や国内外のファン投票などを反映する。

特定のジャンルに偏らず、韓国音楽シーン全体で活躍したアーティストを幅広く評価する点が特徴だ。

MAMA・MMA・AAA・KGMAの違いは？

MAMA・MMA・AAA・KGMAの大きな違いは、受賞者を決める評価基準と表彰対象にある。

MAMAは世界的な人気や音楽実績を総合的に評価する一方、MMAは韓国国内の音源ストリーミング成績を重視している。そのため、同じ年でも受賞アーティストや楽曲が異なる場合がある。

また、AAAは歌手だけでなく俳優も表彰する総合エンターテインメントアワードであり、KGMAはK-POPからバンド、トロットまで幅広い音楽ジャンルを対象としている。

このように、各授賞式には異なる特徴があるため、単純に受賞結果だけでアーティストの人気や実績を比較することは難しい。

それぞれの選考基準や特徴を理解しておくことで、K-POPアワードの受賞結果やステージをより深く楽しめるだろう。

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