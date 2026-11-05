【11・12月】K-POP表彰式・授賞式の開催日程まとめ

2026年11月から12月にかけて、K-POP界を代表する年間音楽授賞式が開催される。

本記事では、2026年11月・12月に開催される主要K-POP表彰式・授賞式の日程を一覧で紹介する。

【2026年11月・12月】K-POP授賞式・歌謡祭の開催日程まとめ

2026年11月から12月にかけて、韓国や日本、台湾などでK-POPの大型音楽授賞式・歌謡祭が開催される。

11月には「KGMA」「MMA」「MAMA AWARDS」、12月には「AAA」「MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL」「SBS歌謡大典」などが予定されている。

2026年の主なK-POP授賞式・歌謡祭の開催日程は以下の通り。

開催日程 授賞式・歌謡祭 会場 11月7日(土)・8日(日) KGMA2026(Korea Grand Music Awards) 韓国・ソウル 高尺スカイドーム 11月14日(土)・15日(日) MMA2026(Melon Music Awards) 韓国・ソウル 高尺スカイドーム 11月20日(金)・21日(土) 2026 MAMA AWARDS 日本・大阪 京セラドーム大阪 12月5日(土)・6日(日) AAA2026(Asia Artist Awards) 台湾・高雄 高雄国家体育場 12月12日(土)・13日(日) 2026 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN 日本・東京 MUFGスタジアム(国立競技場) 12月24日(木)・25日(金) 2026 SBS歌謡大典 韓国・一山 KINTEX 未発表 KBS歌謡大祝祭 未発表 未発表 MBC歌謡大祭典 未発表

11月は、KGMAを皮切りにMMA、MAMA AWARDSと主要音楽授賞式が3週連続で開催される。MMA2026は史上初の2日間開催となり、MAMA AWARDSは京セラドーム大阪で実施される。

12月には、K-POPアーティストや俳優を表彰するAAAや、日本で開催されるMUSIC BANK GLOBAL FESTIVALなどが予定されている。

また、SBS歌謡大典は30周年を記念して初の2日間開催となる。

なお、KBS歌謡大祝祭とMBC歌謡大祭典の2026年開催日程・会場は未発表となっている。

【2026年11月・12月】K-POP授賞式・歌謡祭はどこで見られる？

2026年11月・12月に開催されるK-POPの主要音楽授賞式・歌謡祭は、U-NEXTやHuluなどの動画配信サービスで視聴できる。

11月開催の「KGMA2026」はHulu、「MMA2026」「2026 MAMA AWARDS」はU-NEXTで独占ライブ配信される予定だ。

一方、12月開催の「AAA2026」「MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL」「SBS歌謡大典」などについては、日本国内での配信サービスが発表されていない。

各授賞式・歌謡祭の配信予定は以下の通り。

開催日程 授賞式・歌謡祭 配信サービス 11月7日(土)・8日(日) KGMA2026(Korea Grand Music Awards) Hulu(見放題独占生配信) 11月14日(土)・15日(日) MMA2026(Melon Music Awards) U-NEXT(独占生配信) 11月20日(金)・21日(土) 2026 MAMA AWARDS U-NEXT(見放題独占生配信) 12月5日(土)・6日(日) AAA2026(Asia Artist Awards) 未発表 12月12日(土)・13日(日) 2026 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN 未発表 12月24日(木)・25日(金) 2026 SBS歌謡大典 未発表 未発表 KBS歌謡大祝祭 未発表 未発表 MBC歌謡大祭典 未発表

11月は主要授賞式が3週連続で開催され、HuluとU-NEXTでライブ配信が予定されている。視聴する際は、各サービスの月額料金や見逃し配信の有無を事前に確認しておきたい。

また、12月開催の授賞式・歌謡祭については、日本国内での配信情報が発表されていないものもある。今後の公式発表に応じて、最新情報を随時更新する。