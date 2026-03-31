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ワールドカップ 欧州予選
team-logoコソボ
Fadil Vokrri Stadium
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W杯欧州予選プレーオフを配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆先着限定キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【4月1日】コソボvsトルコのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選プレーオフ決勝

ワールドカップ 欧州予選
コソボ 対 トルコ
コソボ
トルコ

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ決勝、コソボ代表対トルコ代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年4月1日(水)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ決勝で、コソボ代表とトルコ代表が対戦する。

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本記事では、コソボvsトルコの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

コソボvsトルコ｜試合日程・キックオフ時間

コソボvsトルコは、日本時間4月1日(水)にコソボのプリシュティナにある、ファディル・ボクリ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選プレーオフ 決勝
  • 日時：2026年4月1日(水)3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：コソボ代表 vs トルコ代表
  • 会場：ファディル・ボクリ・スタジアム

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コソボvsトルコ｜放送・配信予定

W杯欧州予選プレーオフ決勝のコソボvsトルコは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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コソボvsトルコのおすすめ視聴方法

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W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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コソボvsトルコ チーム情報

コソボ vs トルコ 予想スタメン

コソボHome team crest

5-3-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestTUR
1
アリヤネット・ムリッチ
5
L. Dellova
15
メルギム・ヴォイヴォーダ
21
アルビアン・ハジダリ
13
K. Hajrizi
19
D. Gallapeni
6
エルビス・レクスベカイ
8
フローレント・ムスリヤ
20
V. Hodza
11
フィスニック・アスラーニ
18
ベダト・ムリキ
23
ウグルカン・チャクル
20
フェルディ・カディオグル
18
メルト・ミュルドゥル
14
アブドゥルケリム・バルダクチ
4
サメット・アカディン
16
イスマイル・ユクセキ
11
ケナン・ユルディズ
10
ハカン・チャルハノール
8
アルダ・ギュレル
9
バリス・アルパー・イルマズ
7
ケレム・アクトゥルコール

4-2-3-1

TURAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • フランコ・フォーダ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴィンチェンツォ・モンテッラ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

KOS
-直近成績

ゴールを許す
8/4
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

TUR
-直近成績

ゴールを許す
15/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

KOS

直近の 3 試合

TUR

0

勝利

0

引分け

3

勝利

2

得点

12
2.5ゴール以上のゲーム
2/3
両チームが得点
2/3

順位表