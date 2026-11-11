韓国ドラマ『マリと秘密の男たち』の配信予定・視聴方法

韓国ドラマ『マリと秘密の男たち』がU-NEXTで独占配信される。

本記事では『マリと秘密の男たち』のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マリと秘密の男たち｜概要

『マリと秘密の男たち』は、2025年から2026年にかけて放送された韓国のテレビドラマシリーズ。全120話で展開されている。

突如現れた3人の“父親候補”によって、ヒロインの恋も人生も大きく揺れ動いていく予測不能のラブコメディだ。

11月6日(金)からU-NEXTでは、『マリと秘密の男たち』を独占先行配信している。

【放送・配信予定】

『マリと秘密の男たち』は、11月6日(金)「U-NEXT」で独占配信されている。

価格は各話220円で、3日間視聴可能だ。

U-NEXT視聴方法

「マリと秘密の男たち」は『U-NEXT』が独占配信する。ただし、前述の通り、視聴料がそれぞれ必要となる。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。