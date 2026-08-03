韓国ドラマ『最愛の社員 -My Bias, My Boss-』はどこで見られる？配信視聴方法

韓国ドラマ『最愛の社員 -My Bias, My Boss-』がU-NEXTで独占配信される。

本記事では『最愛の社員 -My Bias, My Boss-』のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

「Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK」｜出演者

【スタッフ】

監督：パク・ジヒョン、チョン・ダヒョン

脚本：イ・ヨン、キム・ジアン

【キャスト】

カン・フン、キム・ヘジュン、チャ・ウミン、シン・ユナ（ITZY） ほか

「Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK」｜ストーリー

成功したオタク（推しに近づき、特別な関係になること） を夢見るナム・ダルムは、長年の推しでアイドル出身の俳優、イ・チャンが理事を務めるファッションプラットフォーム企業「APPELLO」に就職。しかし夢に見たファン生活とは裏腹に、冷徹な仕事人間のCEO、カン・ハギと衝突を繰り返すことに。スタイリッシュなスタートアップ企業を舞台に、仕事での成長、恋愛の葛藤、そして予測不能な三角関係を描く、賑やかなラブコメディが今、幕を開ける！

日程・放送予定

『最愛の社員 -My Bias, My Boss-』のU-NEXT視聴方法

※地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

U-NEXTで配信される『最愛の社員 -My Bias, My Boss-』は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象で、本公演は、月額会員の方なら追加料金なく視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。