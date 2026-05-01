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ある情報筋が、グラナダおよびアルジェリア代表のGKルカ・ジダンが、世界的な大会を前に負傷してスイス人のウラディミル・ペトコヴィッチ（砂漠の戦士たちの監督）を不安にさせた後、2026年ワールドカップに間に合うかどうかに関する立場を明かした。

27歳のルカ・ジダンは、先週日曜日に行われたスペイン2部リーグでのグラナダ対アルメリア戦で、顔に強い負傷を負った。

伝説のジネディーヌ・ジダンの息子は、コーナーキック後の競り合いのボールの後にめまいを訴えながらピッチを退き、口から血が見られたため、病院へ搬送された。

この負傷はアルジェリア代表にとって微妙な時期に起きた。約1か月半後に迫るワールドカップは、来る6月11日から7月19日までの期間に、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコで開催される予定だ。

その後、グラナダは公式声明で、医療検査によりジダンが顎とあご先の骨折を負い、手術が必要であることが確認されたと発表したが、復帰時期は明らかにしなかった。

「ルカ・ジダンはW杯に出場する」

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ルカ・ジダンに近い情報筋は、本日金曜日にクーラへ特別に語り、「このGKはアルジェリア代表としてワールドカップに参加可能になる」と述べた。

匿名を希望した同情報筋は、ルカは遅くとも3〜4週間で復帰し、今季リーグのグラナダ最終戦である5月31日のスポルティング・ヒホン戦に間に合う可能性があると付け加えた。

同情報筋は、このアルジェリア人GKが、自身のキャリアで初めてとなるワールドカップ出場に向けてコンディションが整うことに自信を持っていると強調した。

一方、ルカは自身の「インスタグラム」アカウントで、「手術はうまくいった。恐怖のほうがダメージより大きかった。とても近いうちにピッチに戻る」と述べた。

ジダンは最近、アルジェリア代表の主軸の一人となっており、特にモロッコで行われたアフリカネイションズカップ2025での活躍が際立った。同大会では出場した4試合中3試合でクリーンシートを記録した。

砂漠の戦士たちの代表は、2026年W杯で第10組に入っており、同組には王者アルゼンチン、ヨルダン、オーストリアが同居している。

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アルジェリア代表は来る6月17日の未明に、アルゼンチン代表との対戦でその戦いを開始する。