2025年2月15日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第1節で、ヴィッセル神戸と浦和レッズが対戦する。
本記事では、ヴィッセル神戸vs浦和レッズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
神戸vs浦和｜試合日程・キックオフ時間
ヴィッセル神戸vs浦和レッズは、2月15日(土)にヴィッセル神戸のホーム、ノエビアスタジアム神戸で開催される。
- 大会：2025 明治安田J1リーグ第1節
- 日時：2025年2月15日(土) 14:00キックオフ
- 対戦：ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ
- 会場：ノエビアスタジアム神戸
神戸vs浦和｜放送・配信予定
2025シーズン明治安田J1リーグ第1節のヴィッセル神戸vs浦和レッズは『NHK総合』が生中継、『DAZN』がライブ配信を行う。
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
神戸vs浦和のおすすめ視聴方法
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『ABEMA de DAZN』学割プランへの登録は、学生認証が必要となるため、通常の手順とは異なる。アプリからの登録は受け付けておらず、Webブラウザからのみ手続きが可能である点にも注意が必要だ。
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