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【2月15日】ヴィッセル神戸vs浦和レッズのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第1節

J1 リーグヴィッセル神戸 対 浦和レッズヴィッセル神戸浦和レッズ

【J1リーグ放送予定】2025シーズン明治安田J1リーグ第1節、ヴィッセル神戸対浦和レッズのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2025年2月15日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第1節で、ヴィッセル神戸と浦和レッズが対戦する。

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本記事では、ヴィッセル神戸vs浦和レッズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

神戸vs浦和｜試合日程・キックオフ時間

ヴィッセル神戸vs浦和レッズは、2月15日(土)にヴィッセル神戸のホーム、ノエビアスタジアム神戸で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ第1節
  • 日時：2025年2月15日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ
  • 会場：ノエビアスタジアム神戸
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神戸vs浦和｜放送・配信予定

2025シーズン明治安田J1リーグ第1節のヴィッセル神戸vs浦和レッズは『NHK総合』が生中継、『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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神戸vs浦和のおすすめ視聴方法

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ABEMA de DAZN 学割プランが登場！通常価格の半額に

ABEMAdeDAZN(C)AbemaTV,Inc.

「ABEMA」上で『DAZN Standard』のスポーツコンテンツが見られる『ABEMA de DAZN』の学割プランが2025年1月に登場した。

今回の「ABEMA de DAZN 学割プラン」では、高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生を対象として、「ABEMA de DAZN」を通常の年間プランの半額となる年額16,000円（実質、月額1,333円）で視聴が可能になる。

『ABEMA de DAZN』学割プランへの登録は、学生認証が必要となるため、通常の手順とは異なる。アプリからの登録は受け付けておらず、Webブラウザからのみ手続きが可能である点にも注意が必要だ。

学割プランの登録手順

  1. 『ABEMA de DAZN』学割プランの登録ページへアクセス
  2. 「学割プラン」を選択し、メールアドレスとパスワードを入力して送信
  3. メールで届いた認証コードを入力して「完了する」をタップ
  4. 手順に従って学生認証を行う
  5. 決済手段(「クレジットカード：Visa、Master Card、JCB、American Express、Diners Club」「キャリア決済：ソフトバンクまとめて支払い、ドコモ払い、auかんたん決済」)を選択し、登録を完了

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神戸vs浦和 チーム情報

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

KOB
-直近成績

ゴールを許す
9/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

URD
-直近成績

ゴールを許す
4/2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

KOB

直近の 5 試合

URD

2

勝利

1

Draw

2

勝利

4

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

順位表