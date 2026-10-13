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AFCチャンピオンズリーグエリート
team-logoヴィッセル神戸
team-logo全北現代モータース
2026-27 ACLエリートをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【10月14日】ヴィッセル神戸vs全北現代モータースの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜ACLエリートリーグステージ第2節

ヴィッセル神戸 対 全北現代モータース
ヴィッセル神戸
全北現代モータース
AFCチャンピオンズリーグエリート

【ACLエリート放送予定】AFCチャンピオンズリーグエリート・リーグステージ第2節、ヴィッセル神戸対全北現代モータースの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間


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2026年10月14日(水)に行われる2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第2節で、ヴィッセル神戸と全北現代モータースが対戦する。

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本記事では、ヴィッセル神戸vs全北現代モータースの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ヴィッセル神戸vs全北現代モータース｜試合スケジュール・キックオフ時間

ACLエリートリーグステージ第2節のヴィッセル神戸vs全北現代モータースは、10月14日(水)にヴィッセル神戸のホーム、神戸市御崎公園球技場で開催される。

  • 大会：ACLエリート・リーグステージ第2節
  • 日時：2026年10月14日(水) 19:00キックオフ
  • 対戦：ヴィッセル神戸vs全北現代モータース
  • 会場：神戸市御崎公園球技場
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ヴィッセル神戸vs全北現代モータース｜テレビ放送・ネット配信予定

ACLエリート・リーグステージ第2節ヴィッセル神戸vs全北現代モータースは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

サービス

視聴

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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2026-27シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。

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ヴィッセル神戸vs全北現代モータース｜チーム情報

ヴィッセル神戸 vs 全北現代モータース 予想スタメン

マネージャー

  • ミヒャエル・スキッベ

成績

KOB

KOB - 直近成績

KAN
2-1
TPF
1-2
GOS
0-1
SAT
1-0
KAR
4-2
得点（失点）
8/6
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
JEO

JEO - 直近成績

GAN
1-1
FCS
1-2
KAR
2-1
GWF
2-2
DAE
2-1
得点（失点）
7/8
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
5/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ヴィッセル神戸ドロー全北現代モータース
0
0
1
AFCチャンピオンズリーグエリート
ヴィッセル神戸 badge
ヴィッセル神戸
KOB
1
全北現代モータース badge
全北現代モータース
JEO
3
終了
0得点2
2.5 得点以上の試合0/1
両チームとも得点を挙げた0/1

順位表

AFC Champions League Elite East

#PFA+/-勝点直近成績
1
鹿島アントラーズ鹿島アントラーズKAN
220081+76
2
ガンバ大阪ガンバ大阪GOS
220072+56
3
北京国安北京国安BEI
220041+36
4
上海海港上海海港SHT
211075+24
5
ジョホール・ダルル・タクジムジョホール・ダルル・タクジムJDT
211031+24
6
大田ハナシチズン大田ハナシチズンDAE
211021+14
7
全北現代モータース全北現代モータースJEO
110021+13
8
ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸KOB
110021+13
9
京都サンガF.C.京都サンガF.C.KSF
21011103
10
ブリーラム・ユナイテッドブリーラム・ユナイテッドBUN
201112-11
11
柏レイソル柏レイソルKAR
100112-10
12
ポートFCポートFCTPF
100112-10
13
ラーチャブリーFCラーチャブリーFCRAT
200247-30
14
コンアン・ハノイコンアン・ハノイCAN
200215-40
15
浦項スティーラーズ浦項スティーラーズPOH
200215-40
16
ニューカッスル・ジェッツニューカッスル・ジェッツNEW
2002210-80
ラウンド8出場権


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