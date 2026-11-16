KNVB、FIFA会長ジャンニ・インファンティーノ氏に挑む候補を支持

共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

KNVBはUEFAや他の欧州各国のサッカー協会と同様、フィリップ・ディアロ氏のFIFA会長選への立候補を支持すると月曜日に正式発表した。「KNVBはディアロ氏を、FIFAに必要な改革を主導できる、経験豊富で関係者をまとめられる幹部と見ている」

ディアロ氏を候補に擁立するというニュースは月曜日、ガーディアン紙が最初に報じ、その後UEFAが正式に認めた。選挙の立候補届け出の締め切りは水曜日。欧州サッカー連盟によると、ディアロ氏は火曜日に正式に候補として擁立される。

KNVBは公式声明で「ディアロ氏への支持は、FIFA会長ジャンニ・インファンティーノ氏への信任を取り下げた先の決定を受けたものだ。KNVBは、会長の交代だけでは不十分だと繰り返し強調してきた。FIFAには、取り組むべき課題を重視した抜本的な改革が必要だ」と述べた。

さらにKNVBは「ディアロ氏は、この方針を示し、必要な変革に着手できる候補だと考えている。具体的には、責任のより均衡の取れた分担、透明性の向上、独立した監督体制、加盟協会の影響力拡大などが含まれる」と付け加えた。

広告 広告

KNVBはFIFAの新たな指導体制に期待を寄せている。「ディアロ氏は長年にわたり国内外のサッカー界で仕事をしてきたため、この競技や組織、サッカー界が直面する課題を熟知している。KNVBは、同氏がその知識と経験を生かし、FIFAに必要な変革に貢献できる幹部だと見ている」

Related Topics

次の試合 GER UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 NED 視聴する

KNVBのフランク・パウー会長は「フィリップ・ディアロ氏はサッカー界で十分な実績を積み、各国協会でも国際レベルでも何が起きているかを理解している。我々はそのような人物を支持する」と語った。

パウー会長はさらに「だが、新会長を迎えるだけでは足りない。必要な改革が実際に行われることが重要だ」と強調。「ディアロ氏がその先頭に立ち、加盟協会とともに、透明性と信頼性を備え、サッカーの利益を最優先するFIFAを築けると信じている」と述べた。

広告

ディアロ氏の立候補は、KNVBが発表した改革アジェンダにも合致する。「そこでは、ガバナンスの改善と責任の均衡ある分担、人権と持続可能性へのさらなる配慮、世界的なサッカーの発展に向けた投資の拡大という3つを優先課題としている」

結論が出るのは来年3月。そのときに選挙が行われる。