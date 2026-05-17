KNVB、昇格プレーオフの開催方針で厳しい批判を受ける

ジョン・ステゲマン率いるウィレムIIは「ケウケン・カンピオン・プレーオフ」決勝に進出した。ティルブルグのチームはフレンド・ロテリー・エールディヴィジ昇格まであと1勝だが、アルメレ・シティFCに勝った後も監督は満足していなかった。

ESPNの取材に、彼は昇格プレーオフの過密日程に不満を爆発させた。「短期間で多くの試合を消化している。以前も言ったが、KNVB（オランダサッカー協会）は素晴らしいシステムを考え出したものだ」と皮肉った。

「誰がこんなスケジュールを決めたのか知らないが、まったく理にかなっていない」と不満を露わにした。 ウィレムIIは昇格へ計6試合を戦う。決勝の相手はFCヴォレンダムまたはテルスターだ。

彼はこの方式が「クッケン・カンピオン・ディヴィジ」のクラブに極めて不利だと主張する。「5位や6位なら8試合必要だった。これは昇降格のルールとは無関係だ。 私の見解では、エールディヴィジのチームにとってあまりにも楽な仕組みだ。だが、現状はこうだから、我々は準備を進めるだけだ。」

トップリーグ復帰へは、FCヴォレンダムまたはテルスターを破る必要がある。 「決勝では失うものはない。選手たちは本当に勝ちたいと思っており、その姿勢を称賛する。現在、他チームにも注目が集まっているが、当然のことだ。素晴らしい成績を残したチームがいるからだ」とステゲマン監督は語り、決勝進出で自チームにもっと注目が集まることを期待した。

「我がチームは国内メディアに十分に注目されてこなかった。それでも構わない。私が注目を求めいているわけではないからだ。しかし、チームが成し遂げた成果は心から称賛に値する。この勢いをプレーオフでも維持したい」と勝利した監督は語り、締めくくった。

ウィレムIIは21日（水）にプレーオフ決勝第1戦、23日（土）に第2戦を戦う。ティルブルグを本拠地とする同クラブは、1年前の降格から早期復帰を目指す。