UEFAが火曜日にFIFAを厳しく批判したのに続き、オランダサッカー協会（KNVB）と英国の首相アンディ・バーナムも、ジャンニ・インファンティーノの計画について明確に反対の立場を示した。各国サッカー協会は『The Times』および『Financial Times』の報道に反応したもので、そこではFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が、ワールドカップの持ち分を投資家に売却する計画に取り組んでいると伝えられている。

両メディアによれば、FIFAは新会社の設立を望んでおり、そこにワールドカップやクラブワールドカップなどの商業権を組み込む考えだという。その際、FIFAは過半数の持ち分を維持し、残りの株式は211の各国サッカー協会と民間投資家に一部ずつ割り当てられる見通しだ。

英国メディアによれば、この計画は数十億の収益を生み出す可能性があり、インファンティーノにとっては2031年の会長退任後、ワールドカップの監査役として利益の大きい役職を得ることにもつながり得るという。

UEFAは火曜日、この報道にすでに激しく反応していた。協会は公式声明で「これは、サッカーの統治機関が決して越えてはならない一線を越えるものだ」と記した。そこに今度はKNVBとバーナムも、容赦ない非難を加えている。

KNVBはこれを「極めて憂慮すべき展開」と表現しつつも、最終的な立場については先走らない姿勢を示している。「私たちはまだ提案の正式な詳細を受け取っておらず、多くの疑問も残っています」とKNVBは伝えた。

「この件については近いうちにUEFAおよび他の欧州協会とも協議を行うことを想定しています。正式な詳細が利用可能になり次第、提案を共同で慎重に精査し、協議します。KNVBにとって最も重要なのは、サッカーの利益、良き統治、そして透明性が常に指針でなければならないということです」

英国の首相アンディ・バーナムもまた、FIFAの計画に反対する立場を表明した。SNS上で彼は、ワールドカップが商業商品に矮小化されてはならないと述べた。「はっきり言わせてほしい。サッカーは投資家のものではない。スタンドを埋め、雨だろうが晴れだろうが毎週欠かさずタッチライン沿いに立つ人々のものだ」とバーナムは語った。

「ワールドカップは商品ではない。世界最大のスポーツ大会であり、売るためのものではない。どれだけ美しくその取引を見せようとしても、一部を売った瞬間に、それは売ったことになる。サッカーはファンのものだ。これまでもそうだったし、これからもずっとそうだ」

元FIFA会長のゼップ・ブラッターもまた、後任者の計画について批判的な見解を示している。2015年まで世界サッカー連盟を率い、その後インファンティーノが会長職を引き継いだこのスイス人は、危険な展開だと見ている。「FIFA会長とアメリカ大統領の緊密な関係は、サッカーに深刻な損害を与える金融的側面にまで達している。私たちのスポーツを売る権利など誰にもない」とブラッターはXに記した。