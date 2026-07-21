日曜夜、紙『デ・テレグラーフ』は、マーク・ファン・ボメルがベルギー代表監督の有力候補と報じた。番組『デ・オランジェゾマー』でロベルト・マースカントは、彼がオランダ代表監督候補に挙げられていないことに驚いた。

ヘレーネ・ヘンドリクスは「ファン・ボメルがオランダ代表監督になるべきか？」と切り出した。マースカントは、彼が空席のポストを引き継いでも問題ないとした。

ベルギーがリンブルフ出身のヴァン・ボメルに興味を示していることに、テーブルを囲む面々は驚いている。マースカントは「まったく予想外だが、ロイヤル・アントワープで優勝し、PSVでも好成績を残した実績がある」と語る。

「理想的な候補のヴィンセント・コンパニはバイエルン・ミュンヘンに所属しているため引き受けないだろう。そうなると、ヴァン・ボメルに落ち着く」とスキダム出身のマースカントは語る。

マースカント氏は、ヴァン・ボメルのプレースタイルにはアルゼンチン特有の闘志が表れていると指摘し、「だからこそベルギーが交渉を始めたのも理解できる」と語る。その一方で、「オランダサッカー協会（KNVB）が彼の名前を全く挙げないことが気になる」とも述べた。

ヘンドリクスもクーマンの後任として元PSV選手を思い浮かべなかったと認める。関係者からは、経験と実績からアルネ・スロットが協会にとって絶対的な最有力候補との見方も出ている。

ファン・ボメルはロイヤル・アントワープを率い、2023年に1957年以来となるリーグ優勝とベルギーカップ制覇で2冠を達成。翌年にはスーパーカップも獲得し、ベルギーでの評価は極めて高い。