KNVBは、ディーパーリンクに関する報道を受けて、即座に方針を180度転換した。

オランダサッカー協会（KNVB）は、NEC対ゴー・アヘッド・イーグルスの試合からロブ・ディーペリンクを排除したと、デ・テレグラーフ紙が報じた。彼は「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」の試合でVARを務める予定だったが、クレイ・ルペルティに交代した。協会は、逮捕報道の影響を考慮してこの決定を下したとしている。

ディペリンク氏は国際VARとしても活動し、ロンドンでのカンファレンスリーグ戦後に未成年者への性的暴行容疑で逮捕されたが、証拠不十分で不起訴となった。

KNVBの判断は注目に値する。同協会は以前、『デ・テレグラーフ』紙に「ディーペリンクを試合から外す理由は見当たらない」と伝えていた。

KNVBは金曜日、「ディーペリンクは当初から全面協力し、事実関係を説明している。国内リーグ起用の理由は見当たらない」と説明していた。

Dieperink 氏も「不当な告発を受け、非常に悲しい」と『デ・テレグラーフ』に語った。「告発は反証され、徹底調査の末に不起訴となった。FIFA がワールドカップでの起用を見送ったのは残念だ」。

4月9日、クリスタル・パレス対フィオレンティーナの準々決勝でVARを務めていたディーペリンク氏。英紙『ザ・サン』によると、同氏がホテルで17歳の少年を部屋に連れ込もうとし、不適切な身体的接触があったという。

試合中、少年は警察に通報。ホテルに戻ったディペリンクはUEFA関係者が立ち会う中、逮捕された。取り調べのため連行されたが、後に釈放された。

弁護士とロンドン警視庁のやり取りによると、未成年者との性的コミュニケーションと未成年者の写真所持の2容疑はすぐに取り下げられた。デ・テレグラーフ紙が資料を確認し報じた。3つ目の性的暴行容疑も証拠不十分で不起訴となった。

捜査には全面協力し、直ちに携帯とパソコンを提出した。KNVBは事件後も国内試合で起用を継続すると発表した。

国際的には大きな影響があり、FIFAはカナダ、メキシコ、米国開催のワールドカップに、通常ダニー・マッケリー主審の専属VARを務めるディペリンク氏を帯同させないことを決定した。世界サッカー連盟は、行動規範が完璧な審判のみを起用する方針を掲げている。結果として、フランス人のウィリー・デラジョド氏が追加のVARとして審判リストに入った。