「KNVBは理想の代表監督と交渉しない。彼らは恐れているのだ！」

ロナルド・ワッテレウス氏は、KNVBが国内の反発を恐れ、サリナ・ウィーグマン氏に代表監督就任を打診していないと指摘する。同氏は『デ・リンブルガー』紙でこう述べている。

ロナルド・クーマンの辞任を受け、トップサッカー部門ディレクターのナイジェル・デ・ヨングは後任探しに奔走。ペップ・グアルディオラ、ピーター・ボス、アルネ・スロットらが候補に挙がり、スロットとはすでに面談済み。ウィーグマンの名前も取り沙汰されるが、本人は「興味がない」とされている。

ウォーターレウス氏はそれでもKNVBがウィーグマン氏に打診すべきだと主張する。PSVなどでGKを務めた同氏は「FIFAから5度も世界最高の女性監督に選ばれたウィーグマン氏は、オランダ代表にとって理想的な監督だ」と語る。

「私としては、ウィーグマンを代表監督に任命する時が来たと思う。皆さんのうち何人かは、ミューズリー入りのヨーグルトを口に含んだままむせ返りそうになっているのが目に浮かぶよ。『えっ、我らが最も想像力をかき立てる男子チームの監督に女性？ このコラムニスト、頭がおかしくなったのか？』ってね。まあ、そんなに大したことじゃないよ。」

ウォーターレウスはウィーグマンを強く支持するものの、KNVBが彼女を真剣に検討することはないと見込む。「実現は難しい。KNVB本部があるゼイストでは、革新や女性の社会進出を嫌う保守的なメディアを恐れ、テクニカルディレクターのナイジェル・デ・ヨングはウィーグマンと話し合いもしないだろう。」

「実際、彼（デ・ヨング）は彼女を無視できないはずだ」とウォーターレウスは指摘する。「だからナイジェル、ピッチ上で見せたのと同じ大胆さをテクニカルディレクターとしても示してほしい。70年代の価値観に固執する一部のポピュリストジャーナリストは気にしないでいい。」

先進的で度胸を示し、他と違う存在になる勇気を持て。ウィーグマンをクーマンの後任に任命せよ」――それが彼のメッセージだ。