KNVBは早急に対応すべきだ：グアルディオラは他クラブでも最有力候補となっている

『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ペップ・グアルディオラ氏がイタリア代表監督の有力候補に挙げられている。同国はジェンナーロ・ガットゥーゾ氏の退任を受け、長期政権を築ける監督を探している。

イタリアは今年3月、再びW杯出場権を逃した。2018年ロシア大会、2022年カタール大会も出場できなかった。

3大会連続で本大会出場を逃したため、イタリアサッカー連盟は同国サッカーの地位回復を目指し、名将の招聘を検討している。

同紙はグアルディオラを最有力候補と位置づけ、リストにはアントニオ・コンテやロベルト・マンチーニも含まれると伝えている。

連盟はすでにコンテ氏と交渉中で、2030年W杯まで年俸400万ユーロの契約を用意している。

それでもイタリアはグアルディオラの招聘を望んでいる。カタルーニャ出身の監督はマンチェスター・シティで年俸2500万ユーロを稼いでいたが、イタリアサッカー連盟はその金額を提示できない。それでも挑戦するつもりだ。

協会は、挑戦を求めるグアルディオラにイタリア代表が最適な舞台だと主張する。テクニカルディレクターのレオナルドが交渉に当たる。

なお、グアルディオラはオランダ代表監督候補にも挙がっており、バルセロナやバイエルンを率いた名将は、ヨハン・クライフへの敬意から同国代表を指導したいと語った過去がある。