KNVBは先週日曜日、ザイストでミヒャエル・ライジハーと非常に実りある話し合いを行った。協会は彼をオランダ代表の新監督として早期に発表するように見えたが、その後ライジハーには何の連絡もないという。Voetbal Internationalが伝えている。

『VI』は先週の経緯を再構成した記事の中で、ナイジェル・デ・ヨングとクラレンス・セードルフとの会談を経て、アーネ・スロットとの話し合いが何の成果も生まなかった後、ライジハーはKNVBとの合意にほぼ達していたと明かした。

フェイエノールトとAZの元監督であるスロットは2年契約を望んでいたが、それはKNVBにとって選択肢ではなかった。スロットはオランダ代表のために理想的なテクニカルスタッフをすでに編成し、プランも作っていた。

それでもKNVBは強硬姿勢を崩さず、2年契約は議論の余地がなかった。協会はその後すぐに動き、火曜日の午後にルイ・ファン・ハールが公開応募を行うまでは、ライジハーとほぼ合意していた。

『デ・テレグラーフ』は、ファン・ハールが4度目の代表監督就任に前向きだと報じた。バイエルン・ミュンヘン、マンチェスター・ユナイテッド、アヤックスなどで指揮を執った元監督は、「これまでになく体調が良い」と感じているという。

『デ・テレグラーフ』の報道以降、KNVBからライジハーに対しては完全に音沙汰がない。オランダU-21代表の監督であるライジハーは、あの実りある話し合いの後、すでに1週間以上にわたってKNVBから何の連絡も受けていない。

『VI』によれば、ライジハーはいま自宅で信じられない思いで過ごしているはずだ。世論が自分に味方していないことを本人も理解しており、KNVBの優柔不断さは状況をさらに悪くしている。「ライジハーはKNVBのプロセスの犠牲者だ」と同メディアは結論づけている。