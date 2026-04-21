KNVBはデン・ボッシュの「不運な敗戦」について「我々は期待している…」とコメントした。

オランダサッカー協会（KNVB）は、金曜夜の「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」最終節の結果に懸念はないと『アルゲメン・ダグブラッド』紙に語った。FCデン・ボッシュはADOデン・ハーグ戦でも勝利を目指す見込みだ。

デン・ボッシュは月曜のヨングFCユトレヒト戦で勝ち点1を得て9位が確定。この順位で昇格プレーオフに出場できる可能性がある。

ただし、4期目の1位と2位がすでに昇格またはPO出場を決めている場合、その枠はリーグ9位に回る。

そのためデン・ボッシュは、現在4期3位のヴィテッセがウィレムIIとADOデン・ハーグの下位に留まることを祈るしかない。しかも最終節でデン・ボッシュはハーグのホームへ乗り込む。

つまりデン・ボッシュはADOに負ければ得をするが、だからといって金曜日に簡単に負けるとは限らない。ウルリッヒ・ランドフレウト監督は月曜、ESPNで「ただ負けることはない」と語った。

「我々は常に勝利を目指す。火曜日からそのための戦略を練る。本来なら今日勝ってローダとRKCにプレッシャーをかけられたはずだ。だが、今は別のシナリオが展開している」

オランダサッカー協会（KNVB）は「どのチームも勝つつもりでいると信じている。それ以上のことは現時点では予測できない」とコメントした。