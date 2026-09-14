PECズヴォレ戦（0-7）で3得点を挙げたナチョ・フェリだが、データ会社Optaは当初、同選手の得点を2点と記録していた。だが、KNVBはすぐにこのスペイン人FWが実際には3点を決めたと判断。両者の見解は分かれていたものの、Optaはその後に判定を見直し、この得点を最終的にフェリのゴールとして認定した。

フェイエノールトの0-1は当初、ナチョ・フェリのシュートがシモン・グラーフスに当たり、そのままゴールに入ったとして、グラーフスのオウンゴールと記録されていた。そのため、Optaのデータを使用しているESPNも、この得点をフェイエノールトの選手のゴールとは認めていなかった。

試合後、フェリは主審アレックス・ボスからマッチボールを受け取った。主審はこのFWが間違いなく3得点を挙げたと記録していたためだ。公式の試合記録にも、この得点の記録者としてフェリの名前が記されている。

「主審の判断、そしてそれに基づく試合記録が優先される」と、サッカー協会の広報担当者はAlgemeen Dagbladに認めた。「フェリには正式にこの得点が与えられた」

一方でOptaは、これはグラーフスのオウンゴールだとしていた。「我々はエールディビジの公式データパートナーだ。我々の数字は、メディアが使用する公式統計の基準となる。KNVBは独自の記録を、たとえばアプリ『Voetbal.nl』のような用途にのみ使っている」

それでも、このデータ会社は問題となっている得点の判定が難しいケースであることを認めていた。「微妙なケースだ。これは複数人のグループで分析される。今日中にもう一度見直す可能性はある。だが、変更されるかどうかとなると、その可能性は非常に小さい。突然、新しいカメラアングルが出てこない限りはね」と、広報担当者はADに語っていた。

そして現在、Optaは自らの判断を撤回し、この得点を最終的にフェリのものとして認定。これにより、フェリはフェイエノールトで初のハットトリックを達成した。



