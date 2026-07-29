マリアンネ・ファン・レーウェンが、FIFA会長ジャンニ・インファンティーノの投稿に「いいね」を押したことで、厳しい批判にさらされている。KNVB（オランダサッカー協会）のプロフットボール部門ディレクターは、NOSに対して釈明した。

FIFA会長は月曜日、自身の個人インスタグラムアカウントと組織の公式チャンネルを使い、アメリカ、カナダ、メキシコで開催される2026年ワールドカップの運営体制と公正性に疑問を呈したジャーナリストや批判者に対して、厳しい非難を浴びせた。インファンティーノ会長はこの大会を「団結の勝利」と表現し、批判者たちは自らの個人的な偏見や思惑のせいで、スポーツがもたらすより大きな喜びを見落としていたのではないかと示唆した。

「子どもたち、赤ちゃん、祖父母、そして親たちが、美しいゲームのために一緒になった姿を見逃した皆さんへ。試合が終わってしまったことを残念に思うし、皆さんがあの喜びと一体感のすべてを見逃したことも残念に思う」と、インファンティーノ会長はその痛烈な声明に記した。「皆さんが憎しみと批判にあまりにもとらわれ、すべてを見逃してしまったことを残念に思う」

「ペンと紙の後ろに座り、スクリーンの向こう側から憎悪と虚偽のうわさを広める人々に言いたい。皆さんが取り残されている間、われわれFIFAは最前線で大会を運営し、懸命に働き、世界最高のショーを作り上げている」

さらにその後、同会長はこの大会に200を超える国々から700万人のファンが集まったことを誇示し、「安全とセキュリティが100％」という記録を提示できると主張したうえで、開催国が「暴力のない環境」の実現に尽力したことに感謝を示した。

ファン・レーウェンは、このスイス人FIFA会長の投稿に「いいね」を押したが、それによって直ちに激しい批判を浴びることになった。彼女とKNVBはNOSに対し、この「いいね」について説明した。

「私にとっては、2つのことは十分に両立します。一方で、FIFAは運営面で非常にしっかりした大会を実現し、多くのことがうまく進みました。もう一方で、批判的な問いを投げかけなければならないテーマもあります。私たちKNVBもそうしています」と、彼女は切り出した。

「私がその投稿に『いいね』を押したのは、興味深い投稿だと感じたからです。アメリカ、カナダ、メキシコは、世界中から来たファンを迎え入れました。この大会は、サッカーがどれほど人々を結びつける力を持っているかを改めて示しました。それが、多くの熱狂的なサポーターと素晴らしい雰囲気に包まれた、素晴らしい本大会にしたのです」と、ファン・レーウェンはNOSに語った。