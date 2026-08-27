オランダサッカー協会（KNVB）は木曜日、40年以上使われてきた「G-voetbal」という呼称を廃止すると発表した。身体的および／または知的障がいのあるサッカー選手を指す「G-voetbal」は、今季から「Voetbal+」となる。

1984年、SKVワーヘニンゲン、ESA、ゲルマニア、DCSゼーフェナールが最初のG-voetbalリーグを立ち上げた。KNVBはこれを引き継ぎ、同年に世界で初めて、知的障がいのあるサッカー選手のための継続的なリーグを始めた。

「この新しいカテゴリーに名前を付ける必要があった当時、サッカー界にはすでにAからFまでのカテゴリーが存在していた。次に空いていた文字がGだった。こうしてG-voetbalという名称が生まれた」と、KNVBはプレスリリースで説明している。

2005年には、KNVBがGジュニアリーグを開始した。「それ以降、サッカーは大きく変化した。特定の対象者向けのリーグとして始まったものは、さまざまな理由で自分に合ったサッカー環境を必要とする選手たちのための、幅広いサッカーの形へと発展した。現在では5000人を超えるサッカー選手がここに居場所を見いだしている」

「Voetbal+」という名称について、KNVBは次のように説明している。「この新しい名前は、このサッカー形態でプレーする幅広く多様なサッカー選手の集団に、よりよく合致している。Voetbal+は、すべての選手に共通するもの、すなわちサッカーから始まる。プラスは、参加するために時に追加で必要となるもの、たとえばサポート、配慮、あるいはサッカー環境における調整を意味している」

KNVBのアマチュアサッカー部門の理事長、ヤン・ディルク・ファン・デル・ゼーは、この数十年にわたって「G-voetbal」が社会に果たしてきた意義を誇りに思っている。「クラブはこの40年間で、ますます多くの人々がサッカーをする機会を得られるようにしてきた」

「同時に、選手の集団ははるかに幅広く、多様になった。そうなると、かつて私たちが選んだ名称が今日のサッカーにまだふさわしいのかを見直す必要がある。Voetbal+は、それをはるかにうまく表す呼称だと考えている」

「結局のところ、みんなサッカー選手なのです」と、ファン・デル・ゼーは続けた。「それが私にとって本質だ。ある人には少し多めのサポートが必要かもしれないし、別の人にはプレー形式の調整が助けになる。また別の人は、自分が心地よく感じられる環境を何より必要としている」

「そのためのプラスなのです。誰かにできないことのためではなく、その人がサッカーをできるようにするために、私たちが一緒に何を整えられるかを意味している」と、ファン・デル・ゼーは締めくくった。

KNVBが強調するように、Voetbal+には知的障がいまたは運動障がいのあるサッカー選手や、自閉症のサッカー選手などが参加している。「しかし、たとえばADHD、慢性疾患、視覚障がい、あるいはその他の支援ニーズを持つ選手たちも、ここに自分の居場所を見つけている」

「まさにこうした発展によって、G-voetbalという名称は現実との適合性をますます失っている。開始当初は対象者がより明確に区切られていたが、今日では選手同士の多様性、そしてサッカーをするために必要とするものの多様性がはるかに大きくなっている」

「Voetbal+という選択は、それゆえにサッカーの提供を可能な限りアクセスしやすいものにするというKNVBの、より広い志向にも合致している。すべての選手が、自分に合った形でクラブの一員となる機会を持つべきだ」と、KNVBは述べている。