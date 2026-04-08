KNVBが「パスポートゲート」事件について判断を下す：ゴー・アヘッド・イーグルスに結論が示される

ディーン・ジェームズの出場資格に関する調査が、KNVB（オランダサッカー協会）の独立プロサッカー検察官によって完了した。同協会はプレスリリースで、措置を講じない方針であると発表した。

ゴー・アヘッド・イーグルス対NAC（6-0）の試合後、NAC側は、ジェームズがインドネシア国籍を取得したため出場資格を失っていたとして、同試合の無効を申し立てていた。

同ディフェンダーは3月にオランダ国籍からインドネシア国籍へ変更していた。オランダの法律によれば、ジェームズはそのままプレーすることは許されなかった。

「個人の国籍を確定するのは検察官の役割ではない」と、KNVBはプレスリリースで述べている。さらに同協会は、移民局（IND）がジェームズが実際にオランダ国籍を失ったことを認定しており、規定によれば2025年3月以降、彼は出場資格がないと報告している。

したがって、プロサッカー検察局は、選手もクラブも国籍変更に伴う自動的な法的帰結を認識していなかったため、懲戒処分を行わない。

クラブは、即刻より規則を熟知しているものとみなされる。「パスポートゲート」は大きな騒動を引き起こした。例えば、チャロン・シェリー（NEC）やエティエンヌ・ヴァッセン（FCフローニンゲン）は、トレーニングへの参加を拒否された。

こうして「パスポートゲート」騒動は、何事もなく収束した。したがって、ゴー・アヘッド・イーグルスは今週土曜日の試合でジェームズとリショネル・マーガレットを通常通り起用できる。一方、FCフローニンゲンのヴァッセンはすでにEUステッカーを取得しており、テルスター戦（0-2）で出場可能だった。