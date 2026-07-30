オランダサッカー協会（KNVB）は、時間稼ぎを防ぎ、実際のプレー時間を増やすため、2026-27シーズンから複数の新ルールを導入する。これらの変更は、リーグ王者PSVとカップ戦王者AZが争う日曜日のヨハン・クライフ・スハールで初めて適用される。あわせて、前回のワールドカップで初めて導入された複数のルールも採用される。

最も目を引く変更点の一つが、ゴールキックとスローインにおける、目に見える形での5秒ルールの導入だ。今後、主審はボールを再びインプレーにしなければならないまでの残り5秒を、見える形でカウントダウンする。

選手がその時間内にボールをインプレーにできなかった場合は、直ちに制裁が科される。ゴールキックは相手チームのコーナーキックに変更され、スローインは相手チームに与えられる。

交代時の対応も、より厳格になる。交代で退く選手は、最短ルートで10秒以内にピッチを離れなければならない。これが守られない場合、交代出場の選手は最低1分間待機し、次のプレー中断時までピッチに入ることができない。

さらにKNVBは、仮病の負傷にも終止符を打ちたい考えだ。ピッチ内で治療を受けた選手は、プレー再開後、復帰が認められるまで最低1分間はラインの外にとどまらなければならない。

ただし、このルールにはいくつかの例外がある。GKは治療後にピッチを離れる必要がない。また、相手にイエローカードまたはレッドカードが提示されるファウルによって負傷した選手も、そのまま残ることができる。同じチームの2選手が同時に治療を受ける場合や、重傷である場合も同様だ。

変わるのはピッチ上だけではない。VARにも今季から追加の権限が与えられる。例えば、ビデオアシスタントレフェリーは、プレー再開前であれば、誤って与えられたコーナーキックをゴールキックへ訂正することができる。ただし逆はできない。誤ったゴールキックをVARによってコーナーキックに変更することはできない。

さらに、誤って2枚目のイエローカードが提示され、その結果レッドカードにつながった場合にも、VARは介入できる。また、誤った選手にイエローカードまたはレッドカードが提示される人違いのケースでも、ビデオアシスタントレフェリーは主審にそのミスを伝えることができる。その際、訂正されるのは処分を受けた選手の本人確認のみで、ファウル自体の判定は変更されない。