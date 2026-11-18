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アーセナルは、先日のハル・シティとのプレミアリーグ戦で重大な審判の誤りによる不利益を受けたことが、公式に確認された。独立委員会の検証では、カイ・ハヴァーツへのファウルに対してミケル・アルテタ監督のチームにPKが与えられるべきだったが、オフサイドを理由に誤って認められなかったと判断された。

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検証されたハヴァーツへのファウルの時系列

独立した主要試合事象（KMI）委員会は、11月7日にエミレーツ・スタジアムで行われたアーセナル対ハル・シティ戦で、物議を醸したPK不判定について、全会一致の見解を示した。 問題の場面では、ドイツ代表のハヴァーツが ペナルティーエリア内でハルのDFノーベル・メンディに引き留められた。主審のファライ・ハラムは当初プレーを続行させたが、その後VAR担当のマイケル・オリバーが介入。最終的にハヴァーツがオフサイドポジションにいたことを理由にPKが認められず、さらなる議論を呼んだ。

しかし、5人で構成される委員会は今回、 PKを認めなかった判断は誤りだったと明確にした 。技術的な検証によれば、メンディがハヴァーツを引き留めたのは、ハヴァーツがオフサイドの反則を取られ得る状態になる前だった。競技規則第11条では、オフサイドポジションにいる選手が罰せられるのは、味方がボールをプレーするか触れた後、積極的にプレーに関与した場合に限られる。

コヴェントリー戦での髪を引っ張る行為も問題に

KMI委員会の指摘はエミレーツでの一件にとどまらず、11月6日のコヴェントリー対エヴァートン戦での重要な判定にも誤りがあったとした。この試合では、エヴァートンのDFジェームズ・ターコウスキーがケイレブ・イレンキーの髪を引っ張ったように見えたが、コヴェントリーにPKは与えられなかった。委員会は再び全会一致で審判団の判断に異を唱え、この行為にはPKとエヴァートン主将へのイエローカードが相当するとした。

一方、委員会はマンチェスター・ユナイテッドとアストン・ヴィラが4-4で引き分けた試合の審判団の判断を支持した。ユナイテッドの得点につながるプレーで、GKセンネ・ラメンスがボールを争う際に鈴木彩艶を不当に妨害したのではないかとの懸念があった。しかし、検証では接触は軽微で、ファウルとみなす基準には達していないと結論付けられ、得点を認めた判断は正しかったとされた。

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ボーグルのチャレンジを巡り意見が分かれる

多くの事象で委員会の見解は一致したが、11月7日のリーズ・ユナイテッド対トッテナム・ホットスパー戦でのチャレンジについては、専門家の意見が分かれた。

委員会内で見解が分かれたのは、11月7日の両チームの対戦で、リーズのDFジェイデン・ボーグルがトッテナムのマティス・テルに仕掛けたチャレンジを巡る判定だ。委員2人は、主審のジョン・ブルックスがボーグルを退場させるべきで、VAR担当のトニー・ハリントンも介入すべきだったと考えた。しかし、残る3人は、そのチャレンジは無謀だったものの、レッドカードを出す基準には達していないと主張。主審のピッチ上での判断と、VARが介入しなかった判断の双方を支持した。

プレミアリーグの審判判定の正確性

KMI委員会の最新報告書は、プレミアリーグ開幕から10節までの審判の判定水準について、より広い視点を示している。この期間に独立委員会は試合中の重要な事象223件を検証し、ピッチ上での判定の85％が正しかったと判断した。VARの介入を考慮すると、この割合は97％に上昇する。