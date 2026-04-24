KKD決勝で混乱。激昂したアウェイサポーターがホーム席に火炎瓶を投げ込み、試合は中止。

金曜日の「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」決勝、SCカンブール対ヴィテッセ戦は制御不能に陥った。ヴィテッセのサポーターはカンブールが得点を挙げるたびに2度、ホームスタンドへ火炎瓶を投げ込んだ。2-1で迎えた試合終了間際、スタンドで2度目の騒動が発生し、試合は中止となった。

プレーオフ進出へ勝利が絶対条件のヴィテッセは強い意気込みで臨んだ。対するカンブールはファンと退任するヘンク・デ・ヨング監督を祝福する試合だった。

前半終了間際、ヴィテッセはナウファル・バニスのクロスで先制（0-1）。プレーオフへ望みをつないだ。 後半、カンブールが追う展開に。

直後、ヴィテッセのナタンジェロ・マルケロが2枚目の警告で退場し、アウェーチームは10人となった。カンブールは勢いづき、ホームチームは猛烈に圧力をかけた。ヴィテッセは徐々に押し込まれた。

その圧力が実を結び、51分にはマーク・ディーマースが遠距離フリーキックで同点弾。1－1とした。

直後、ヴィテッセの応援席からカンブール側へ複数の火炎瓶が投げ込まれ、試合は再び中断。

その後もヴィテッセは攻勢を強めたが、10人のまま逆転はならず。逆に終了6分前、カンブールがイチャム・フェラーのゴールで2－1と勝ち越した。

その後、スタンドは再び混乱に陥った。ヴィテッセのサポーターがカンブールのホーム席へ大量の火炎瓶を投げつけたため、リーウワールデのサポーターは退避した。審判のマルティン・ファン・デン・ケルクホフは試合を再中断し、今回は完全に中止とした。