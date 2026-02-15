ドラマ北方謙三 水滸伝の出演キャスト・主題歌は？主演俳優・豪華共演者まとめ

北方謙三原作の大河歴史小説を実写化したドラマ「北方謙三 水滸伝」。壮大な群像劇を支えるのは、実力派俳優陣による重厚なキャスティングと、物語の世界観を彩る主題歌だ。

本記事では、北方謙三 水滸伝の出演キャスト・主題歌について紹介する。

ドラマ北方謙三 水滸伝の出演キャスト・主題歌は？

2026年放送・配信の連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」は、壮大な群像劇を支える豪華キャストと、日本を代表するアーティストによる主題歌が大きな注目を集めている。主演級俳優が並ぶ“アベンジャーズ級”の布陣に加え、物語の世界観を包み込む楽曲が重厚な歴史叙事詩にさらなる深みを与える。

108人の漢たちが集う梁山泊。その中心に立つ宋江をはじめ、叛逆の英雄、剛拳の使い手、天才軍師、裏の権力者まで、多彩な人物像が描かれる。ここでは出演キャストと主題歌情報を整理する。

主題歌

MISIA「夜を渡る鳥」

作詞：及川眠子

作曲：加藤登紀子

編曲：鷺巣詩郎

監督・若松節朗とMISIAのタッグは、2000年の「やまとなでしこ」以来26年ぶり。過酷な運命に立ち向かう漢たちを大きな愛で包み込む楽曲として制作された。

主要キャラクター

宋江／織田裕二

晁蓋／反町隆史

林冲／亀梨和也

梁山泊の仲間たち

楊志／満島真之介

魯智深／金児憲史

史進／木村達成

武松／伊藤健太郎

公孫勝／白洲迅

盧俊義／宇梶剛士

安道全／金田哲

物語を彩る重要人物

済仁美／波瑠

李富／玉山鉄二

馬桂／松雪泰子（特別出演）

王進／佐藤浩市（友情出演）

張藍／泉里香

袁明／大塚明夫

そのほか、濱田龍臣、加藤清史郎、山中柔太朗、野間口徹、柄本時生、上地雄輔、高橋和也らが出演。ナレーションは諏訪部順一が担当し、重厚な世界観を支える。

圧倒的スケールの物語を体現するキャスト陣と、魂を震わせる主題歌。ドラマ「北方謙三 水滸伝」は、映像・音楽・演技が三位一体となった歴史エンターテインメントとして展開されている。

北方謙三 水滸伝の放送・見逃し配信予定

連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」(2026年版)は、WOWOWとLeminoによる共同プロジェクトとして制作された作品だ。初回放送・配信は2026年2月15日(日)22:00。全7話構成で、以降も毎週日曜22:00に最新話が公開される。

テレビで楽しみたい場合はWOWOWプライム(BS)が視聴の軸となる。毎週日曜22:00放送で、録画視聴にも対応。放送スケジュールに合わせて確実に押さえられるのが強みだ。

配信ではWOWOWオンデマンドが見放題対象となるほか、Lemino(Leminoプレミアム)でも同時刻に独占配信が行われる。スマートフォンやPCからの視聴にも対応しているため、ライフスタイルに合わせた選択が可能だ。

なお、TVer、Netflix、U-NEXT、Disney+では現時点で取り扱いはない。U-NEXTなどで視聴できる「水滸伝」は2011年制作の中国ドラマ版であり、本作とは別タイトルとなる。

北方謙三 水滸伝のおすすめ視聴方法

WOWOWで視聴する

テレビの大画面でじっくり楽しみたい場合は、WOWOWでの視聴が有力な選択肢となる。WOWOWプライムでは毎週日曜22:00から放送され、録画にも対応。リアルタイム視聴が難しい場合でも、自宅のレコーダーで保存して後から視聴できる点は大きなメリットだ。

さらに、WOWOW加入者はWOWOWオンデマンドも利用可能。放送と同時に見放題配信が行われるため、スマートフォンやタブレット、PCでも視聴できる。テレビと配信の両方をカバーできるハイブリッド型の視聴環境を求める層に適している。

Leminoで視聴する

スマートデバイス中心で視聴したい場合は、Lemino(Leminoプレミアム)が選択肢となる。本作は毎週日曜22:00から独占配信され、インターネット環境があれば場所を選ばず視聴可能だ。

通勤・通学中や外出先での視聴を重視するなら、配信特化型のLeminoは使い勝手が良い。倍速再生やマイリスト機能など、配信サービスならではの操作性も魅力。テレビ放送にこだわらず、柔軟な視聴スタイルを求める場合にフィットする。

本記事の情報は、2026年2月時点のものです。最新の情報は、公式サイトをご確認ください。