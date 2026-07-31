金曜日の準々決勝を終え、Kings World Cup Clubs 2026はいよいよ最終盤に突入する。土曜日には、準決勝に進んだ4チームがミラノで行われる大一番の決勝進出を懸けて戦う。ここでは準決勝のトーナメント構成、開催日程、そしてDAZNでライブかつ無料で視聴する方法を紹介する。

準決勝のトーナメント構成

Kings World Cup Clubs 2026はノックアウト方式で行われる。7月31日金曜日の4つの準々決勝に勝利したチームが、そのまま準決勝に進出する。組み合わせはすでにトーナメント表の中で決まっている。

準決勝1： Furia FC（ブラジル）対Los Troncos FC（スペイン）の勝者が、Alpak FC（イタリア）対Underdogs FC（イタリア）の勝者と対戦

準決勝2： Ultimate Móstoles（スペイン）対Atlético Parceros FC（メキシコ）の勝者が、G3X FC（ブラジル）対DesimpaiN（ブラジル）の勝者と対戦

準々決勝は金曜日に行われるため、本稿掲載時点では準決勝進出チームはまだ確定していない。結果が出そろい次第、正確な組み合わせはDAZNアプリおよびKings Leagueアプリ上で更新される。

準決勝：日程と会場

試合 チーム 日付 会場 準決勝1 QF Furia FC / Los Troncos FCの勝者 vs QF Alpak FC / Underdogs FCの勝者 2026年8月1日土曜日 Fonzies Arena、コローニョ・モンツェーゼ（ミラノ）、イタリア 準決勝2 QF Ultimate Móstoles / Atlético Parceros FCの勝者 vs QF G3X FC / DesimpaiNの勝者 2026年8月1日土曜日 Fonzies Arena、コローニョ・モンツェーゼ（ミラノ）、イタリア

両準決勝の正確なキックオフ時間についても、日ごとに追って確定される。2試合の勝者は、同日に予定されている決勝へ進出する。

準決勝の視聴方法：テレビ・配信

DAZNはKings World Cup Clubs 2026の世界公式放送パートナーであり、大会全27試合を配信する。

地域 視聴方法 スペイン DAZN イタリア DAZN ドイツ DAZN 日本 DAZN

さらにこの大会は、ヨーロッパの大部分、カナダ、アジア、サハラ以南のアフリカ、オセアニアでもDAZNで無料配信されているほか、メキシコ、中南米、アメリカ合衆国では各地域のDAZNプラットフォームを通じて視聴できる。

ライブ配信に加え、両準決勝はKings Leagueの公式SNSチャンネルでも同時配信されるほか、複数クラブ会長による個別配信も行われる。

Kings World Cup Clubs 2026の決勝はいつ行われる？

決勝は8月1日土曜日の21:00 CESTに開催される。2つの準決勝の直後、同じコローニョ・モンツェーゼのFonzies Arenaで行われる。前回王者のLos Troncos FCは現在も準々決勝を戦っており、そこまで無敗で勝ち上がれば、Kings World Cup Clubsのタイトル防衛に初めて成功するクラブとなる可能性がある。

Kings Leagueについて知っておくべきこと

Kings Leagueとは

Kings Leagueは、元バルセロナおよびスペイン代表DFのジェラール・ピケが2022年に立ち上げた7人制サッカー大会だ。プロレベルのフットボールとストリーマー文化を融合させたもので、試合時間はより短くテンポが速く、ルールも型破り。さらにクラブは「会長」に率いられており、その多くは従来の意味でのオーナーではなく、ストリーマー、コンテンツクリエイター、あるいは元サッカー選手となっている。

フォーマットの仕組み

試合は20分ハーフの前後半で行われる。

各試合は「アビオ」と呼ばれるフェーズから始まり、両チームはGKとフィールドプレーヤー1人ずつでスタート。そこから1分ごとに選手が1人ずつ加わり、5分で7対7になる。

キックオフ前には、各監督に シークレットカード がランダムで1枚与えられる。内容はダブルゴール、サスペンション、PK、シュートアウト、スター選手、またはジョーカーで、試合の重要な局面で発動できる。

また、クラブ会長は特定の時間帯に プレジデントPK を要求することができる。

後半開始時には大きなサイコロが振られ、その出目によっては試合が一時的に1対1になる。

規定時間終了時に同点の場合は、シュートアウト方式に突入し、選手が1人ずつ登場していき、最後は決着の1対1となる。

会長たちとは誰か

Kings Leagueの魅力の一つは、会長陣とレジェンドたちの顔ぶれにある。ロナウジーニョ（Porcinos FC）、フランチェスコ・トッティ（Stallions）、アンドレア・ピルロ（Jijantes FC）、エデン・アザール、アンドリー・シェフチェンコ（Ultimate Móstoles）、ファルカン（Furia FC）、そしてエスパニョールのレジェンドホアキン・サンチェス（Los Troncos FC）が、イバイ・ジャノス、DjMaRiiO、Perxitaaといったストリーマーとともに、このエコシステムで役割を担っている。

Kings Leagueの国内リーグと世界大会

Kings Leagueは、スペイン、イタリア、ドイツ、ブラジル、アメリカ、MENA地域、フランスで独立した国内リーグを運営しており、それぞれが季節ごとの「スプリット」に分かれ、プレーオフと独自の王者を擁している。年に2度、このフォーマットは国際大会となる。代表チームによって争われるKings World Cup Nations（2026年1月大会は開催国ブラジルが優勝）と、現在まさにミラノでクライマックスを迎えているクラブ大会Kings World Cup Clubsだ。DAZNはこの2大会に加え、スペイン、イタリア、ドイツにおけるKings League国内シーズンも配信している。