キングオブコント2026ドキュメンタリーはどこで見られる？配信視聴方法

キングオブコント2026のドキュメンタリー番組『激闘の1日～キングオブコント2026の舞台裏に完全密着～』がU-NEXTで独占配信される。

本記事では『激闘の1日～キングオブコント2026の舞台裏に完全密着～』のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

激闘の1日～キングオブコント2026の舞台裏に完全密着～｜概要

10月17日に放送された『キングオブコント2026』。今年は3445組がエントリーし、相性はいいよね、蛙亭、元祖いちごちゃん、ザ・マミィ、ジェラードン、ダウ90000、ななまがり、ニッポンの社長、や団、ヤッホイの10組、スパイシーガーリックの計11組がファイナルステージに出場。ジェラードンが王座を掴んだ。

『激闘の1日～キングオブコント2026の舞台裏に完全密着～』は、そのキングオブコントのドキュメンタリー番組。決勝戦の前後や決勝本番中のファイナリストに完全密着している。

ファイナルに挑んだ総勢11組の舞台裏にある歓喜と涙のドラマを、19台のカメラで映し出している。

配信予定

『激闘の1日～キングオブコント2026の舞台裏に完全密着～』は、10月31日から「U-NEXT」で独占配信している。

さらにU-NEXTではその他にも、『キングオブコント2026』関連コンテンツを配信中。ファイナリスト決定の瞬間が収められた『キングオブコント2026ファイナリスト発表記者会見』や、大会当日の深夜にファイナリスト全員が参加し、大会の裏側や本音が赤裸々に語られた『キングオブコント2026 大反省会』なども配信視聴することができる。

U-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される「激闘の1日～キングオブコント2026の舞台裏に完全密着～」は『U-NEXT』が独占配信する。見放題配信で視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。