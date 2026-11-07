あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
UFCGetty Images
U-NEXTでUFCファイトナイト・ラスベガス124をライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

中村京一郎のUFC次戦はいつ？日程・対戦相手・テレビ放送予定

中村京一郎の次戦となる「UFCファイトナイト・ラスベガス124」の日程・対戦相手・視聴方法を紹介。

31日間無料トライアルあり！
ufc fight night

U-NEXT

『UFC』はU-NEXTでライブ配信！

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料体験で視聴

中村京一郎は「UFCファイトナイト・ラスベガス124」で次戦を迎える。

UFCファイトナイト・ラスベガス124はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴31日間無料トライアルで視聴

本記事では中村京一郎の次戦について日程・対戦相手・テレビ放送予定を紹介する。

中村京一郎のUFC次戦はいつ？

中村京一郎は、日本時間11月8日にアメリカ・ラスベガスで開催される「UFCファイトナイト・ラスベガス124」に出場する。

「UFCファイトナイト・ラスベガス124」はプレリムとメインカードに分けて行われ、中村京一郎はプレリムでオリー・シュミットと対戦する。

「UFCファイトナイト・ラスベガス124」の日程は以下の通り。

イベント名

UFCファイトナイト・ラスベガス124

開催日

日本時間11月8日(日)

会場

UFC APEX(アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス)

メインカード開始時刻

日本時間10:00

プレリム開始時刻

日本時間7:00

UFCファイトナイト・ラスベガス124はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴31日間無料トライアルで視聴

中村京一郎のUFC次戦の対戦相手は？

中村京一郎は、「UFCファイトナイト・ラスベガス124」でオリー・シュミットととのフェザー級マッチに臨む。

オリー・シュミットは2023年5月ニプロデビュー。ノックアウトで3勝をあげているように強打が武器のストライカータイプの選手だ。

UFCデビューは2026年5月のUFCファイトナイト・パース。第1ラウンド2分47秒で、打撃によってマルワン・ラヒキにテクニカルノックアウト負けを喫している。

ブラジリアン柔術青帯、テコンドー黒帯を持っている。

中村京一郎

項目

オリー・シュミット

青森県

出身

アメリカ合衆国

27歳

年齢

25歳

172cm

身長

180cm

66kg

体重

66kg

UFCファイトナイト・ラスベガス124はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴31日間無料トライアルで視聴

中村京一郎のUFC次戦はどこで見られる？

「UFCファイトナイト・ラスベガス124」の模様は、『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』で全試合ライブ配信される。

U-NEXT』では7:00に開演予定。プレリムからメインカードまでライブ配信予定だ。

見逃し配信にも対応しており、12月7日23:59まで視聴可能だ。

UFCファイトナイト・ラスベガス124はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴31日間無料トライアルで視聴

U-NEXT視聴方法

U-NEXTは2023年に、世界最高峰の総合格闘技団体『UFC』とのパートナーシップ契約を締結。2031年までの長期契約を締結しており、UFCの全イベントををライブ配信している。UFCは見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

UFCファイトナイト・ラスベガス124はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴31日間無料トライアルで視聴

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー