中村京一郎のUFC次戦はいつ？日程・対戦相手・テレビ放送予定

中村京一郎は「UFCファイトナイト・ラスベガス124」で次戦を迎える。

本記事では中村京一郎の次戦について日程・対戦相手・テレビ放送予定を紹介する。

中村京一郎のUFC次戦はいつ？

中村京一郎は、日本時間11月8日にアメリカ・ラスベガスで開催される「UFCファイトナイト・ラスベガス124」に出場する。

「UFCファイトナイト・ラスベガス124」はプレリムとメインカードに分けて行われ、中村京一郎はプレリムでオリー・シュミットと対戦する。

「UFCファイトナイト・ラスベガス124」の日程は以下の通り。

イベント名 UFCファイトナイト・ラスベガス124 開催日 日本時間11月8日(日) 会場 UFC APEX(アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス) メインカード開始時刻 日本時間10:00 プレリム開始時刻 日本時間7:00

中村京一郎のUFC次戦の対戦相手は？

中村京一郎は、「UFCファイトナイト・ラスベガス124」でオリー・シュミットととのフェザー級マッチに臨む。

オリー・シュミットは2023年5月ニプロデビュー。ノックアウトで3勝をあげているように強打が武器のストライカータイプの選手だ。

UFCデビューは2026年5月のUFCファイトナイト・パース。第1ラウンド2分47秒で、打撃によってマルワン・ラヒキにテクニカルノックアウト負けを喫している。

ブラジリアン柔術青帯、テコンドー黒帯を持っている。

中村京一郎 項目 オリー・シュミット 青森県 出身 アメリカ合衆国 27歳 年齢 25歳 172cm 身長 180cm 66kg 体重 66kg

中村京一郎のUFC次戦はどこで見られる？

「UFCファイトナイト・ラスベガス124」の模様は、『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』で全試合ライブ配信される。

『U-NEXT』では7:00に開演予定。プレリムからメインカードまでライブ配信予定だ。

見逃し配信にも対応しており、12月7日23:59まで視聴可能だ。

U-NEXT視聴方法

U-NEXTは2023年に、世界最高峰の総合格闘技団体『UFC』とのパートナーシップ契約を締結。2031年までの長期契約を締結しており、UFCの全イベントををライブ配信している。UFCは見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。