井岡一翔vsオルドスゴイティはLeminoプレミアム独占！31日間無料体験で視聴
Aoi Fujimiya

井岡一翔vsオールドスゴイティのテレビ放送・ネット配信予定は？地上波中継はある？

井岡一翔vsオールドスゴイティが行われる「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」のテレビ放送・ネット配信予定は？地上波中継はある？

Leminoプレミアムで独占配信

【12月31日】井岡一翔vsオルドスゴイティはLeminoプレミアムで独占配信

その他、吉良大弥vsバルデラスなど含む全8試合完全中継

31日間無料トライアルで視聴可能！

井岡一翔vsオルドスゴイティ

世界王座を懸けて、井岡一翔とオールドスゴイティが激突する。

本記事では、井岡一翔vsオールドスゴイティのテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

井岡一翔vsオールドスゴイティの日程は？

井岡一翔は12月31日(水)、WBA世界バンタム級挑戦者決定戦で、ベネズエラ出身のマイケル・オルドスゴイティと対戦する。この一戦は、大田区総合体育館で開催されるボクシングイベント「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」のメインイベントとして行われる。

大会当日は全8試合が予定されており、井岡一翔vsオルドスゴイティは最終第8試合として実施予定。イベント全体は日本時間12月31日(水)15:30開始、21:00終了予定となっており、年内最後のビッグマッチとして大きな注目を集めている。

  • 試合日程:12月31日(水)
  • 開始時間:15:30〜(イベント全体)
  • メインイベント:第8試合
  • 対戦カード:井岡一翔vsマイケル・オルドスゴイティ
  • 試合形式:WBA世界バンタム級挑戦者決定戦
  • 会場:大田区総合体育館

井岡一翔vsオールドスゴイティのテレビ放送/ネット配信予定は？

井岡一翔vsオルドスゴイティが組まれている「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」は、インターネット配信サービスのLeminoプレミアムでのみ視聴可能となる。地上波やBS、CS放送での中継はなく、他の動画配信サービスでも取り扱いは予定されていない。

大会当日は全8試合がライブ配信され、試合終了後にはアーカイブ配信にも対応する予定だ。リアルタイム視聴が難しい場合でも、後から試合を振り返ることができる。

  • イベント名:SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30
  • 開催日時:2025/12/31(水)15:30～21:00
  • 配信サービス:Leminoプレミアム
  • 配信形態:独占ライブ配信
  • 見逃し配信:アーカイブ配信あり
  • 試合数:アンダーカード含む全8試合
  • 無料体験:Leminoプレミアムは31日間無料トライアルあり

※配信開始時間や内容は変更となる可能性があります。最新情報はLemino公式サイトをご確認ください。

【31日間無料トライアル】Leminoプレミアムのおすすめ視聴方法

『Leminoプレミアム』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」などの対象作品が見放題となる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※無料トライアル期間終了後は月額990円(税込)で自動更新。

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

