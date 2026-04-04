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【4月5日】柏レイソルvs横浜F･マリノスの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜J1百年構想リーグ第9節

J1 リーグ
柏レイソル 対 横浜F・マリノス
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横浜F・マリノス

【J1放送予定】明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第9節、柏レイソル対横浜F･マリノスの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年4月5日(日)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第9節で、柏レイソルと横浜F･マリノスが対戦する。

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本記事では、柏レイソルと横浜F･マリノスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

柏レイソルvs横浜F･マリノス｜試合日程・キックオフ時間

柏レイソルvs横浜F･マリノスは、4月5日(日)に柏のホーム、三協フロンテア柏スタジアムで開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第9節
  • 日時：2026年4月5日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：柏レイソルvs横浜F･マリノス
  • 会場：三協フロンテア柏スタジアム

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柏レイソルvs横浜F･マリノス｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第9節の柏レイソルvs横浜F･マリノスは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

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柏レイソルvs横浜F･マリノスのおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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柏レイソルvs横浜F･マリノス チーム情報

柏レイソル vs 横浜F・マリノス スタメン

柏レイソルHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-1-3

Home team crestYFM
25
小島亨介
4
古賀太陽
2
三丸拡
32
山之内佑成
15
小見洋太
39
中川敦瑛
87
山内日向汰
28
戸嶋祥郎
8
小泉佳穂
24
久保藤次郎
9
細谷真大
31
木村凌也
22
角田涼太朗
13
井上太聖
2
加藤蓮
17
ジェイソン・キニョーネス
34
木村卓斗
6
渡辺皓太
28
山根陸
11
ジョルディ・クルークス
26
ディーン・デイビッド
30
ユーリ・アラウージョ

4-2-1-3

YFMAway team crest

KAR
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • リカルド・ロドリゲス

YFM
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 大島秀夫

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

KAR
-直近成績

ゴールを許す
7/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

YFM
-直近成績

ゴールを許す
10/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

KAR

直近の 5 試合

YFM

5

勝利

0

引分け

0

勝利

9

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

順位表