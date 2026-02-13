Goal.com
ライブ
J1 リーグ
team-logo鹿島アントラーズ
Kashima Soccer Stadium
team-logo横浜F・マリノス
GOAL

【2月14日】鹿島アントラーズvs 横浜Ｆ･マリノスの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜J1百年構想リーグ第2節

【J1 2026放送予定】明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第2節、鹿島アントラーズ対横浜Ｆ･マリノスの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜J1百年構想リーグ第2節のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026年2月14日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第2節で、鹿島アントラーズと横浜Ｆ･マリノスが対戦する。

本記事では、鹿島アントラーズと横浜Ｆ･マリノスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

鹿島アントラーズvs横浜Ｆ･マリノス｜試合日程・キックオフ時間

鹿島アントラーズvs横浜Ｆ･マリノスは、2月14日(土)に鹿島のホーム、メルカリスタジアムで開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第2節
  • 日時：2026年2月14日(土) 15:00キックオフ
  • 対戦：鹿島アントラーズvs横浜Ｆ･マリノス
  • 会場：メルカリスタジアム

鹿島アントラーズvs横浜Ｆ･マリノス｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第2節の鹿島アントラーズvs横浜Ｆ･マリノスは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

鹿島アントラーズvs横浜Ｆ･マリノスのおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

鹿島アントラーズvs横浜Ｆ･マリノス チーム情報

鹿島アントラーズ vs 横浜F・マリノス 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 鬼木達

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 大島秀夫

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

KAN
-直近成績

ゴールを許す
7/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

YFM
-直近成績

ゴールを許す
12/6
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

KAN

直近の 5 試合

YFM

2

勝利

0

引分け

3

勝利

8

得点

12
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

順位表

