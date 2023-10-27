2023シーズンの明治安田生命J1リーグ第31節が2023年10月28日（土)に開催。鹿島アントラーズと浦和レッズが対戦する。
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同試合はスポーツくじ『WINNER』の1試合予想対象試合となる。
鹿島vs浦和のWINNER予想オッズは？
■ホーム勝利［鹿島］・アウェイ勝利［浦和］
販売期限:2023/10/28(土)13:50
以下に続く
|鹿島勝利オッズ
|予想スコア
|浦和勝利オッズ
|5.1倍
|1-0
|4.1倍
|8.9倍
|2-0
|5.6倍
|7.3倍
|2-1
|4.6倍
|20.0倍
|3-0
|13.6倍
|16.1倍
|3-1
|9.6倍
|21.5倍
|3-2
|15.6倍
|17.5倍
|その他の勝利
|17.3倍
■引き分け
※90分の試合結果を予想／1口200円×オッズが払戻金額
※2023/10/26(木)19:51時点
※オッズは変動します。最新のオッズはドコモスポーツくじでチェック
鹿島vs浦和｜対戦カード・試合情報
- 試合日程：2023年10月28日（土）14:00キックオフ
- 大会：明治安田生命J1リーグ 第31節
- カード：鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ
- 会場：県立カシマサッカースタジアム
- 放送・配信：DAZN
※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
※19歳未満の方のスポーツくじ購入や譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取ることはできません。19歳未満と知りながら販売した場合には、罰則が科せられます。