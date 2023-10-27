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鹿島アントラーズvs浦和レッズの勝敗予想・WINNERオッズ・倍率は？明治安田生命J1リーグ第31節

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MP_suzuki_kashima vs nakajima_urawa_winner(C)Getty Images
J1リーグ鹿島アントラーズ 対 浦和レッズ鹿島アントラーズ浦和レッズ

【J1リーグ2023 対戦情報】10月28日開催の明治安田生命J1リーグ第31節、鹿島アントラーズvs浦和レッズはスポーツくじ「WINNER」の対象試合。予想に使えるオッズ・データ・対戦情報を紹介。

2023シーズンの明治安田生命J1リーグ第31節が2023年10月28日（土)に開催。鹿島アントラーズと浦和レッズが対戦する。

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同試合はスポーツくじ『WINNER』の1試合予想対象試合となる。

鹿島vs浦和のWINNER予想オッズは？

■ホーム勝利［鹿島］・アウェイ勝利［浦和］

販売期限:2023/10/28(土)13:50

以下に続く
鹿島勝利オッズ 予想スコア浦和勝利オッズ
5.1倍1-04.1倍
8.9倍 2-0 5.6倍
7.3倍 2-1 4.6倍
20.0倍 3-0 13.6倍
16.1倍 3-1 9.6倍
21.5倍 3-2 15.6倍
17.5倍 その他の勝利 17.3倍

■引き分け

予想スコアオッズ
0-0 7.5倍
1-1 6.4倍
2-2 11.0倍
その他の引き分け 27.0倍

※90分の試合結果を予想／1口200円×オッズが払戻金額
※2023/10/26(木)19:51時点
※オッズは変動します。最新のオッズはドコモスポーツくじでチェック

鹿島vs浦和｜対戦カード・試合情報

  • 試合日程：2023年10月28日（土）14:00キックオフ
  • 大会：明治安田生命J1リーグ　第31節
  • カード：鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ
  • 会場：県立カシマサッカースタジアム
  • 放送・配信：DAZN

※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
※19歳未満の方のスポーツくじ購入や譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取ることはできません。19歳未満と知りながら販売した場合には、罰則が科せられます。