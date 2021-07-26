【空手｜テレビ放送】東京オリンピック｜地上波・民放・BS中継予定
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東京オリンピック(東京五輪)の空手競技のテレビ放送、地上波・BSの中継予定を紹介する。
目次
空手｜試合日程・会場
■競技日程
8月5日(木)～8月7日(土)
■競技会場
日本武道館
空手｜テレビ中継予定
■8月5日（木）
女子形予選
男子組手67㎏級予選
- 9:55〜15:05：NHK BS1
女子形3位決定戦・決勝
女子組手55㎏級予選
女子組手55㎏級準決勝・決勝
男子組手67㎏級準決勝・決勝
- 16:54〜21:48：テレビ東京系
- 16:55〜21:00：NHK BS1
- 17:00〜21:40：BSテレ東 4K
■8月6日（金）
女子組手61㎏級予選
男子形予選
- 9:55〜14:45：NHK BS1
女子組手61㎏級決勝
男子形3位決定戦・決勝
男子組手75㎏級予選
男子組手75㎏級準決勝・決勝
- 16:55〜21:00：NHK BS1
■8月7日（土）
女子組手61㎏超級予選・準決勝・決勝
男子組手75㎏超級予選・準決勝・決勝
- 13:35〜20:15：NHK BS1
※地上波・BS生放送のみ記載。放送スケジュールは変更の可能性あり。
※民放オリンピック公式動画サイト『 gorin.jp 』でもライブ配信あり。