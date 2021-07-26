オリンピック

【空手｜テレビ放送】東京オリンピック｜地上波・民放・BS中継予定

Goal（ゴール）
最終更新
Getty Images
【空手 放送予定】東京五輪・空手種目のテレビ放送スケジュール・日程を紹介。地上波・民放・BSの中継予定は？

東京オリンピック(東京五輪)の空手競技のテレビ放送、地上波・BSの中継予定を紹介する。

目次

  1. 空手｜試合日程・会場
  2. 空手｜テレビ中継予定
  3. 東京五輪｜関連情報

空手｜試合日程・会場

■競技日程

8月5日(木)～8月7日(土)

■競技会場

日本武道館

空手｜テレビ中継予定

■8月5日（木）

女子形予選
男子組手67㎏級予選

  • 9:55〜15:05：NHK BS1

女子形3位決定戦・決勝
女子組手55㎏級予選
女子組手55㎏級準決勝・決勝
男子組手67㎏級準決勝・決勝

  • 16:54〜21:48：テレビ東京系
  • 16:55〜21:00：NHK BS1
  • 17:00〜21:40：BSテレ東 4K

■8月6日（金）

女子組手61㎏級予選
男子形予選

  • 9:55〜14:45：NHK BS1

女子組手61㎏級決勝
男子形3位決定戦・決勝
男子組手75㎏級予選
男子組手75㎏級準決勝・決勝

  • 16:55〜21:00：NHK BS1

■8月7日（土）

女子組手61㎏超級予選・準決勝・決勝
男子組手75㎏超級予選・準決勝・決勝

  • 13:35〜20:15：NHK BS1

※地上波・BS生放送のみ記載。放送スケジュールは変更の可能性あり。
※民放オリンピック公式動画サイト『 gorin.jp 』でもライブ配信あり。

東京五輪｜関連情報