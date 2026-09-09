格闘技イベント「超RIZIN.5」にて、ヴガール・ケラモフと高木凌が対戦する。

ヴガール・ケラモフvs高木凌のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ヴガール・ケラモフvs高木凌｜日程

ヴガール・ケラモフvs高木凌は、9月10日(木)に行われる「超RIZIN.5」で実施。第3試合に組まれている。

「超RIZIN.5」は京セラドーム大阪で開催。イベント開始は16:00を予定している。第3試合のヴガール・ケラモフvs高木凌は、18時前後の開始が見込まれる。

項目 内容 大会名 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り 開催日 9月10日(木) 開場 14:00 開始 16:00 会場 京セラドーム大阪 試合数 全8試合

対戦カード

試合 対戦カード ルール・契約体重 第8試合 ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs AJ・マッキー RIZIN＆PFLフェザー級ダブルタイトルマッチ／RIZIN MMAルール 5分3R／66.0kg 第7試合 朝倉未来 vs 青木真也 RIZIN MMAルール 5分3R／71.0kg 第6試合 ホベルト・サトシ・ソウザ vs 野村駿太 RIZIN MMAルール 5分3R／71.0kg 第5試合 カルシャガ・ダウトベック vs 平本蓮 RIZIN MMAルール 5分3R／66.0kg 第4試合 斎藤裕 vs YA-MAN RIZIN MMAルール 5分3R／66.0kg 第3試合 ヴガール・ケラモフ vs 高木凌 RIZIN MMAルール 5分3R／66.0kg 第2試合 RENA vs ナターシャ・クジュティナ RIZIN MMAルール 5分3R／49.0kg 第1試合 “ブラックパンサー”ベイノア vs 宇佐美秀メイソン RIZINオープンフィンガーグローブ・キックボクシングルール 3分3R／71.0kg

ヴガール・ケラモフvs高木凌｜テレビ放送・ネット配信

「超RIZIN.5」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでのテレビ放送は行われない。

また、U-NEXTでのライブ配信も予定されていない。

ABEMA ：PPV配信（3,500円キャッシュバックキャンペーンあり）

スカパー！：PPV放送（テレビ視聴・録画対応）

RIZIN 100 CLUB：PPV配信（会員限定価格あり）

RIZIN LIVE：PPV配信（公式プラットフォーム）

PPVチケット価格、配信プラットフォーム

配信日時 PPVチケット料金(税込) プラットフォーム お得情報 9/10(木)15:00〜 前売¥6,500

当日¥6,900

アーカイブ¥5,000 ABEMA ABEMAプレミアム登録で現金3,500円キャッシュバック！

ABEMAなら試合を視聴しながらリアルタイムでコメントが可能！ 9/10(木)15:00〜 前売¥6,500

当日¥6,900

アーカイブ¥5,000 RIZIN 100 CLUB RIZIN公式の定額制動画サービス

会員特別価格でライブ配信をお得に視聴！

RIZIN 100 CLUBでは過去の名勝負やオリジナル動画など様々な会員サービスを提供中！ 9/10(木)15:00〜 前売¥6,500

当日¥6,900

アーカイブ¥5,000 RIZIN LIVE 全試合をリアルタイム生配信！

RIZIN LIVE公式Xによる問合わせ対応 9/10(木)15:00〜 当日¥6,900 スカパー！ 完全生中継でお届け!高画質&大画面で見るならスカパー！

ABEMA視聴がおすすめ！ 3,500円キャッシュバック実施中

(C)AbemaTV,Inc.

ABEMAでは、ABEMAプレミアムに登録し、対象のPPVチケットを購入することで3,500円キャッシュバックキャンペーンが適用される。

まずはABEMAプレミアムに登録して条件を満たすことで、よりお得に大会を視聴できる。

キャッシュバック適用条件は以下の通り。

対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外) 登録後、解約せずに次回更新日時ま開場で継続 対象期間内にPPVチケットを購入 満18歳以上 キャンペーン終了までにメールアドレス設定

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください